Qualcomm, iPhone Satışlarını Durdurmaya Çalışıyor

Qualcomm ve Apple arasındaki lisans davası giderek daha da karmaşık bir hal almaya başlamış durumda ve yakında bitecek gibi durmuyor.

Apple ilk başta Qualcomm’a dava açmıştı ve daha sonra dava sonuçlanana kadar lisans ücreti ödemeyeceğini açıklamıştı. Şimdi hamle sırası ise Snapdragon’ın üreticisine geldi. Şirket Apple’ın telefonlarını Asya’dan Amerika’ya gidişini durdurmak istiyor.

Şirket lisans ücretlerinin ödenmeyeceği haberi ile beraber gelirlerinin 500 milyon$ kadar düşmesini beklediklerini açıklamıştı. Bu öyle çok da küçük bir miktar sayılmaz. Her ne kadar Apple kabul etmese de iPhone’da kullanılan patentli teknoloji başka biri tarafından üretiliyor olsa bile son derece önemli. Çip üreticisi ITC’ye başvurusunu yaptı ancak bunun ITC tarafından kabul edilip edilmeyeceği henüz belli değil.