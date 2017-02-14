Qualcomm’un İlk AX WiFi Portföyü

Qualcomm ilk uçtan uca 802.11 ax Wi-Fi portföyünü duyurdu

Qualcomm, IPQ8074 sistem üzeri çip (SoC) ve istemci cihazlar için QCA6290 çözümünün de yer aldığı uçtan uca 802.11 ax WiFi portföyünü duyurdu.

Böylece Qualcomm Technologies, 802.11ax destekli uçtan uca ticari çözümleri duyuran ilk şirket oldu. Wi-Fi ağları kalabalıklaşırken, yoğunlaşırken ve farklılaşırken Qualcomm Technology’in 802.11ax çözümleri daha verimli Wi-Fi trafiği için 4 kata kadar daha fazla kapasite, Wi-Fi cihazları içinse 4 kata kadar daha hızlı kullanıcı veri çıkışı ve daha uzun pil ömrü sunarak bağlantı deneyimini arttırıyor*. Qualcomm Technologies’in IPQ8074 ve QCA6290 çözümlerinin ilk denemelerini 2017 yılının ilk yarısında yapması bekleniyor.

Yeni nesil Wi-Fi standardı 802.11ax, daha kompleks ortamlarda mükemmel bağlantı deneyiminin sağlanması için ağ kapasitesinin arttırılmasına ve Wi-Fi spektrumundan daha iyi faydalanmaya odaklanıyor. Artan bağlantılı cihaz sayısı ve farklılaşan trafiğin yanı sıra yoğunlaşan ağlar, şu an Wi-Fi spektrumu üzerinde aşırı yük yaratarak bağlantılı cihaz deneyimlerimizin kalitesini de etkiliyor. Bu durumun üstesinden gelmek için Qualcomm Technologies’in 802.11ax çözümleri; 12-akımı (sekiz 5GHz ve dört 2.4GHz), 8×8 MU-MIMO’yu, 80 MHz kanalı ve kapasite ile kapsama alanını en üst seviyeye çıkaran diğer özellikleri destekliyor. Ek olarak bu çözümler; daha fazla verimlilik, daha yüksek kullanıcı çıkışı ve daha tutarlı performans sağlayan Dikey Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (OFDMA) ve trafik planlaması gibi kanıtlanmış hücresel teknolojileri de destekliyor. Kaynak dağılımına yönetimsel yaklaşım, uyandırma süresinin optimizasyonu ile bir araya gelerek güç tüketimini üçte iki oranında azaltabiliyor, böylece performansı etkilemeden cihazın pil ömrünü uzatıyor. Bu faydalar 11ax-tabanlı cihazlarda daha fazla görülecek olsa da Qualcomm Technologies çözümlerini, önceki 802.11ac ve 802.11n teknolojilerini kullanan cihazlar da dahil tüm cihazların performansını arttıracak şekilde tasarladı. Bu cihazlar da artık 11ax ağlarına daha iyi bağlanıyor.

@HandeArpaligil