Qualcomm ve Microsoft’un 10nm İşbirliği

Qualcomm, 10nm Qualcomm Centriq 2400 Platformu için Microsoft ile işbirliğine gitti

Qualcomm Centriq 2400 sunucu çözümlerinin güç verdiği Microsoft Azure bulut platformu üzerinde çalışan QDT, 10nm Qualcomm Centriq 2400 platformunu tanıttı.

Açık İşlem Projesi (OCP) Zirvesi 2017’de, Qualcomm Incorporated, iştiraki Qualcomm Datacenter Technologies, Inc., (QDT) aracılığıyla 10 nanometre Qualcomm Centriq™ 2400 platformu üzerinden sunduğu yeni nesil bulut servislerini hızlandırmak için Microsoft ile işbirliğine gittiğini duyurdu. Bu işbirliği; yeni nesil birçok donanım, yazılım ve sistemleri kapsayacak.

Qualcomm Centriq 2400 sunucu çözümlerinin güç verdiği Microsoft Azure bulut platformu üzerinde çalışan, çeşitli bulut iş yüklerini mümkün hale getirmeyi amaçlayan QDT, OCP’de sunuculara özel, gelişmiş 10 nanometre Qualcomm Centriq 2400 platformunu tanıttı. Qualcomm Centriq 2400 Açık İşlem Anakart sunucu özellikleri, Microsoft’un Olimpos Projesi’nin en son versiyonu üzerine inşa edildi. Ayrıca QDT, Microsoft’un şirketi içi kullanım için geliştirdiği ve Qualcomm Centriq 2400 işlemcisinin güç verdiği Windows Server ilk herkese açık demosunu da gerçekleştirdi.

QDT, ARM tabanlı sunucu üzerinde Microsoft ile birkaç yıldır birlikte çalışıyor ve Microsoft’ta yerinde mühendislik yaparak Microsoft ile birlikte Qualcomm Centriq 2400 tabanlı veri merkezlerinde şirket içi kullanım için Windows Server’ın ortak şekilde optimizasyonu için çalışıyor. QDT’nin OCP’deki tanıtımları, iki şirketin veri merkezlerinde ARM kullanımının yaygınlaştırılması için yaptıkları çok yönlü, çok seviyeli çalışmalarının da bir sonucu. Bu çalışmalar; devre kartı geliştirilmesini, yazılımları, işletim sistemini, derleyici ve araçlar ile CoreCLR’yi kapsıyor.

Qualcomm Centriq 2400 Açık İşlem Anakartı QDT’nin en son duyurduğu 10nm, 48-çekirdekli sunucu işlemcisi ile bir araya gelerek hafıza, ağ ve çevre birimleri için geliştirilmiş arayüzlerle OCP topluluğunun en yaygın bulut işlem iş yükleri için ARM tabanlı sunuculara erişmesini ve geliştirmeler yapmasını sağlıyor.



Standart 1U sunucu sistemine uyan bu kart, sistem satıcılarına inovasyon yapmaları, veri merkezi iş yüklerinde yoğun işlemler için tasarımlar geliştirmesi için esneklik sunuyor. İşlem hızlandırıcıları, multi-host NIC’ler ve NVMe gibi gelişmiş depolama teknolojileriyle birlikte çalışarak özel iş yükleri için performansı optimize ediyor.

Bu ekosistemi destekleyen bir işaret olarak QDT ayrıca Açık İşlem Projesi Vakfı’nın altın üyesi olduğunu da duyurdu. Qualcomm Centriq 2400 anakartının OCP’ye katkısı sadece açık donanım inovasyonu açısından değil aynı zamanda teknoloji ortaklarının veri merkezlerinde ARM ekosistemini mümkün kılacak kurumsal seviyede OS, yazılım, ortak işlemciler, bağlantılar, Java ve diğer teknolojiler geliştirmesini mümkün kılması açısından da önem taşıyor. QDT, pazarın hazır olması ve yazılımlar için aralarında Red Hat, Canonical, Mellanox, Xilinx ve AMI gibi şirketlerin de olduğu önde gelen şirketlerle çalışmaya devam ediyor.

@HandeArpaligil