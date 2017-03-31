Radore Think-in Etkinliklerinin İlki Network Güvenliği

Radore Think-in Etkinlik Zinciri “Network Güvenliği” ile başladı.

Dijital Stüdyo’nun tasarladığı ve Radore Think-in etkinlik zincirinin ilki “Network Güvenliği”, Brocade işbirliğiyle Radore müşterilerine gerçekleştirildi.

Teknolojinin gelişmesiyle hızla büyüyen dijital dünyada giderek önem kazanan Network Güvenliği konusu değerli konuşmacılar ve panelistler eşliğinde tüm yönleriyle 24 Mart, Cuma günü Workinton Levent şubesinde ele alındı. Radore Genel Müdürü Sadi Abalı’nın açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte, konuşmacılar ve panelistler arasında Brocade Türkiye Ülke Müdürü Feyyaz Atalay, Mazars Denge Bağımsız Denetim Bilgi Güvenliği Hizmetleri Direktörü Ateş Sünbül, Ruckus Wireless Part of Brocade Kıdemli Sistem Mühendisi Nabi Hacıgaffaroğlu, Mayasoft Profesyonel Hizmetler Direktörü Hakan Uzuner, İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Başkanı Sertel Şıracı ve Radore Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol yer aldı.

Hem işverenler hem de çalışanlar için önemli bilgilerin paylaşıldı etkinliğe, girişimciler, bilgi teknolojileri çalışanları, e-ticaret firmaları, dijital iletişim uzmanları, entegratörler, hosting firmaları ve finans sektörü çalışanları yoğun ilgi gösterdiler. Günümüzde var olan ve gelecekte bizleri bekleyen güvenlik riskleri üzerinde durularak kablosuz ağlara güvenli erişimin nasıl sağlanacağının tartışıldığı etkinlikte, ayrıca network güvenliğinin hukuksal boyutu da ele alınarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği sorumluluklar ve yasal yaptırımlar üzerinde duruldu. Konusunda uzman konuşmacıların IoT, BYOD gibi kavramların hayatımıza dahil ettiği güvenlik sorunlarını ve çözümlerini paylaştığı etkinlikte, ayrıca moderatörlüğünü Enterprise Next Yayın Danışmanı ve deneyimli gazeteci Fatih Sarı’nın yaptığı bir panel düzenlenerek günümüz dijital dünyasında ortaya çıkan güvenlik ihtiyaçları, örnekler ve uygulamalar üzerinden katılımcılarla paylaşıldı.

Radore ve Brocade ’in bir araya gelerek gerçekleştirdiği etkinlik, Network Güvenliği hakkındaki bilgilere ve alınacak tedbirlere katkı sağlaması, katılımcıların aklındaki soru işaretlerinin yalnızca teorik olarak değil, iş dünyasında da karşılıklarını bulacak şekilde cevaplara ulaşmaları için farklı disiplinlerde kendini geliştirmek isteyenlerin paylaşım merkezi olan Dijital Stüdyo tarafından özel olarak tasarlandı.

@HandeArpaligil