Razer’dan Dünya’nın En İyi Mekanik Klavyesi

Razer Dünya’nın en iyi mekanik klavyesini yeniliyor

Razer, ünlü klavye serisinde yepyeni Razer BlackWidow Chroma V2 mekanik klavyesi ile başlayan büyük yenilenme hareketini duyurdu.

İlk olarak 2010 yılında lansmanı yapılan Razer BlackWidow mekanik klavyeler hızlı bir şekilde dünyanın en popüler oyuncu klavyesi olmuş ve tüm dünyadaki profesyonel oyuncular için fiilen bir numaralı seçim haline gelmişti. Razer 2014’de kendi mekanik tuşlarını – Razer Green ve Razer Orange tuş – üretmeye başladı ve böylece oyunlar için optimize actuation (çalıştırma) için endüstri kriterlerini koyarak çabuk yanıt verme yeteneği ve üstün dayanıklılık gibi konularda mekanik klavyeler için sektörde bir kıyaslama noktası yarattı.

Razer BlackWidow V2, Green ve Orange seçenekleriyle en iyi dokunmatik tuşları sunma geleneğini devam ettirirken bir de alternatif sunuyor: Razer Yellow tuş. Doğrusal ve sessiz tasarımı ve tuşlar arasındaki mesafenin azaltılmış olması tuşların her zamankinden daha hızlı basılmasını olanak sağlıyor. Yeni tuşun duygusu ve özellikleri, bir maç boyunca belirli tuşlara binlerce kez basmak zorunda kalan FPS ve MOBA oyuncuları düşünülerek tasarlandı.

Razer Yellow tuş, tıpkı Green ve Orange tuşlar gibi, 80 milyon basışa kadar tuş ömrüyle yeni nesil mekanik tuşlar arasında en uzun ömre sahip ve tüm mekanik tuşlardan daha uzun yıllar boyunca dayanacak şekilde üretildi. Razer BlackWidow V2’nin sunduğu konfor da dayanıklılığı ile eş orantılı. Yeni eklenen manyetik bilek yaslama bölümü opsiyonel olarak BlackWidow V2 klavyenin alt kısmına takılabiliyor ve oyun maratonları boyunca oyuncuların rahat hissetmesine yardımcı oluyor.

@HandeArpaligil