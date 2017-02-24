Razer Kullanıcıları Çok Dikkat Etmeli

Razer’dan uyarı: Razer kullanıcıları malware yazılımına dikkat etmeliler

Razer, hem markanın hem de markaya ait eSpor şubesinin hedef alındığını duyurdu ve Razer kullanıcıları bu sahte e-postaya karşı çok dikkat etmeliler. Siber dolandırıcılar, sponsorluk kisvesi altında, aralarında dünyaca ünlü YouTube ve Twitch yayıncılarının da bulunduğu isimlere ulaşarak kötü amaçlı yazılımlarını (malware) yaymaya çalışıyorlar.

Razer’ın global ölçekte en büyük teknoloji markaları arasında yer alan ismi kadar oyuncuların eSpor’a olan sevgisinin ve çeşitli platformlarda yayın yapan çok geniş bir kitlenin de bu siber dolandırıcılığın hedefinde olduğu belirtiliyor.

Firma yetkilileri, Razer’dan gelmiş gibi görünen ve yayıncı sponsorluğu öneren sahte e-postadaki linklere kesinlikle tıklanmaması konusunda kullanıcıları uyarıyor. E-posta mesajının içinde bulunan linkler kötü amaçlı bir yazılımı aktive ediyor.

Gelen e-postanın dolandırıcılık amaçlı olduğunu şu göstergelerden anlayabilirsiniz : Mesaj, bir Gmail hesabından geliyor; Razer’dan gelen resmi e-postaların uzantısı ise RazerZone.com. Razer e-postada yanlış yazılmış (Razorzonesponso rship). E-posta metninde, benzer dolandırıcılık mesajlarında görülen dilbilgisi hataları var.

Razer’ın konuyla ilgili son açıklaması şu şekilde: “Razer markası ve takipçilerimiz, kötü amaçlı yazılımların yayılması için kullanılıyor. Bu e-posta mesajını alan herkesin tehlikenin farkında olmasını istiyoruz. Razer sponsorluk tekliflerini hiçbir zaman e-posta yoluyla iletmez.

@HandeArpaligil