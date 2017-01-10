Razer’dan CES’e Özel Project Ariana Duyurusu

Project Ariana duyurusu CES fuarında yapıldı

Razer, aydınlatma teknolojisi Razer Chroma’nın üçüncü parti ortaklara açıldığını duyurdu. Razer, Chroma’nın geleceğiyle ilgili bilgileri paylaşırken ayrıca Project Ariana duyurusu için de CES 2017 fuarını seçti.

Project Ariana, dünyanın tam imersiyon oyun deneyimi için tasarlanmış ilk video projeksiyon sistemi. Razer Chroma şimdiye kadar 5 milyondan fazla cihaz satışıyla dünyanın en büyük oyun RGB platformu. Dünyanın en popüler AAA oyunlarından bazıları Razer Chroma aydınlatma entegrasyonuna sahip. Bu oyunlar arasında Blizzard’ın “Overwatch”u, Activision’ın “Call of Duty®: Black Ops 3”si, Devolver Digital’ın “Shadow Warrior 2”si ve daha pek çok isim var.

Razer Chroma’nın geleceğine ilişkin kısa bir bakış Razer’ın duyurduğu Project Ariana ile gerçekleşti. Project Ariana, RGB aydınlatma konseptini oda projeksiyonuna taşıyor ve hem aydınlatma hem görsel efektler yaratarak oyunlarla gerçek zamanlı iletişim sağlayan Razer Chroma üzerinden sarmal oyun deneyimine tamamen yeni bir boyut kazandırıyor. Bu da oyuncular için, ekipmandan akıllı aydınlatma ve video projeksiyonuna kadar uzanan ve tamamen sarmal bir oyun deneyimi sunmak için oluşturulan yekpare çözümler sunuyor. Project Ariana oyun deneyimini tüm odaya yaymak için ultra geniş bir balık gözü lensi ve gelişmiş işletim kapasitesi taşıyan yüksek çözünürlüklü bir video projektörü. Sistem oyun için elementlerin projeksiyonunu fiziki çevrenin boyut ve özelliklerine göre adapte oluyor. Bir çift 3B derinlik algılama kamerası tescilli kalibrasyon yazılımıyla birlikte kendini odadaki mobilya ve oda aydınlatması gibi çevresel faktörleri algılayacak şekilde kalibreliyor. Böylece, her ortam için kusursuz gösterim sağlanıyor.

@HandeArpaligil