Razer’dan Yeni Oyun Kulaklığınız Geliyor

Oyun kulaklığınız için farklı seçenekler

Razer oyun kulaklığınız olabilmek için üç farklı modelini duyurdu. Kraken Pro V2, Razer Kraken 7.1 V2 ve ManO’War 7.1 modellerinden hangisini beğendiniz?

Her üç kulaklık da, günümüz eSporcularının ve oyun tutkunlarının yükselen beklentilerini karşılamak üzere geliştirildi. Doğrudan eSporculara hitap eden Kraken Pro V2, bol ödüllü orijinal Kraken tasarımına eklenmiş geniş güncellemelerle geldi. Razer Kraken 7.1 V2 ise belirli bir oyuncuya göre özel ayarlanmış pozisyonel ses tanımayı sağlayan tamamen ayarlanabilir gelişmiş bir 7.1 sanal çevresel ses motoru taşıyor. Razer Kraken V2 kulaklıklar, yaygın olarak kullanılan diğer tüm kulaklık malzemelerinden daha dayanıklı ve esnek olan tamamen yeni bir birleşik alüminyum iskeletle yapılandırıldı. Bu yapı, düşme, bükülme, ağırlık yükleme, özensiz kullanım ve daha fazlasına karşı dayanması için ayrıntılı şekilde test edildi. Bu iki modeldeki geliştirilmiş ses performansı iki adet özel ayarlanabilir 50 mm hoparlörün etrafında kurulu. ManO’War 7.1’in öne çıkan özelliği ise, hem dijital hem analog olması. Kutusundan dijitalden analoga dönüştürebilen USB Razer ManO’War 7.1 modelini hem PC hem Mac platformlarında çarpıcı ses performansı yaşatıyor.

@HandeArpaligil