Red Bull Amaphiko Türk Girişimcileri Bekliyor

Türkiye’den sosyal girişimler aranıyor

Sosyal girişim projelerin tanıtıldığı, başka projelere yardımcı olunan ve seçilen projeleri destekleyen Red Bull Amaphiko’nun Türkiye sayfası açıldı. Değişim yaratmak isteyen girişimciler Amaphiko sayfasından projesini tanıtıp, projesini büyütmek için destek bulma şansı yakalıyor. Potansiyel sosyal girişimcilere fikir ve ilham vermesi için dünyanın dört bir yanından başarı hikâyelerini paylaşan Amaphiko’nun Türkiye projeleri https://amaphiko.redbull.com/tr adresinden yayınlanıyor ve daha çok sosyal girişimcinin projelerini bekliyor.

Sosyal girişimcilerin projelerini tanıttığı, birbirlerinin projelerine yardımcı olduğu ve potansiyel yatırımcılara projelerini tanıtma imkanı sağlayan platform Red Bull Amaphiko’nun web sitesi Türkiye’deki sosyal girişimciler için faaliyete geçti. Dikkat çeken projelerle adını duyuran Amaphiko, daha önce Güney Afrika’da okul çağındaki çocuklar gece evlerinde çalışabilsin diye, güneş enerjisini biriktiren çantalar tasarlayan Thato Kgatlhanye’nin projesiyle adını duyurmuştu. Güneş enerjisi sağlayan inovatif çantalar Bill Gates’in de övgüyle bahsettiği projelerden biri oldu.

Amaphiko’da yayınlanan ve öne çıkan projelerden bir diğeri ise Brezilyalı gazeteci Andre Naddeo’ya ait. Naddeo, Amaphiko ile Yunanistan’daki mülteci kamplarını ziyaret etti. Oradaki çocuklarla iletişim kuran Naddeo, evlerini terk etmiş çocukların kendilerini ifade edebilmelerini sağlayan Drawfugees projesini başlattı. Projeyle yüzlerce çocuğun hayallerini kâğıda dökmesini sağlayan Naddeo, mülteci krizinin tüm dünyada farkındalık yaratması için önemli bir işe imzasını attı.

Sosyal girişimcilerin projelerini tanıtmaya başladığı Amaphiko Türkiye’de de şimdiye kadar beş proje yer aldı. “Tarlam Var” projesiyle, atıl arazilerin değerlendirmesini amaçlayan girişimci Cengiz Ata, şehirde yaşayan insanlara kendi mahsulünü yiyebilecekleri, onları internet ortamından gelişimini takip edebilecekleri bir ağaç sahibi yaptı. Bu ağaçlar kullanılamayan tarım arazilerine dikilip, bakımıyla köylülerin ilgilendiği bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürüldü ve dolayısıyla iş istihdamı sağlandı.

Otizmli ailelerin hayatlarını kolaylaştıran Otismo uygulaması ise şu ana kadar 3 bin otizmli çocuğa ulaştı. Otismo uygulamasıyla otizmli çocukların internet üzerinden interaktif bir şekilde eğitilmeleri sağlandı.

Geleceğin mesleği olarak görülen program yazılımcılığı hakkında yeterli pratik eğitime ve iş hayatıyla ilgili tecrübeye sahip olmayan gençler için tasarlanan ‘Kodluyoruz’ projesi ise Türkiye çapında ‘bootcamp’ler düzenleyerek gençlere yazılım becerilerini geliştirecek ortamlar sunuyor. Bu proje, başarılı gençlerin iş hayatıyla ilgili becerilerini geliştirmeleri için açık kaynaklar yarattı. Şu ana kadar 20 bin genç yazılımcıya ulaşan Kodluyoruz projesi, 30 kadar gençle İstanbul ve Urfa’da bootcamp düzenlemeyi planlıyor.

@HandeArpaligil