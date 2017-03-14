Reeder ve CarrefourSA Güç Birliğinde

Reeder artık CarrefourSA raflarında

2015 yılında girdiği akıllı telefon piyasasında, etkileyici tasarımlara dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Reeder ve CarrefourSA güçlerini birleştirdi. Reeder akıllı telefon modelleri artık CarrefourSA mağazalarında da satılacak.

Türkiye’nin göz dolduran yerli teknoloji şirketi Reeder, pazardaki payını her geçen gün artırmaya devam ederken, yeni satış noktalarıyla birlikte etki alanını genişletmeye devam ediyor. Sabancı Holding ve Carrefour şirketlerinin ortaklığıyla kurulmuş olan Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden CarrefourSA, Reeder akıllı telefonlarını marketlerinde satışa sundu.

Öncelikli olarak İstanbul Merter, Maltepe ve İçerenköy şubeleri ile Bursa Nilüfer şubesinde satışa sunulan P11, P11SE Art ve P11SE akıllı telefon modelleriyle başlayan sürecin, tüm CarrefourSA marketlerine yayılması ve Reeder’ın tüm akıllı telefon ve tablet bilgisayar modellerini kapsaması bekleniyor.

Reeder markasını ilk kez 2009 senesinde e-kitap okuyucu modeliyle tanıdık ve bir sene sonrasında da Android tablet modelleriyle Reeder raflardaki yerini aldı. 2011’de Türkiye’nin ilk 3G’li Android tabletini geliştiren firma, 2012 yılında Türkiye’nin elektronik zincir mağazalarındaki ilk GSM operatörü destekli 3G tablet kampanyasına imza attı. 2015’te tanıtımını yaptığı akıllı telefon modelleri ile mobil teknoloji dünyasındaki dinamikleri değiştirmeyi sürdüren Reeder/Selekt Bilgisayar, yenilikçi ürünlerinin yanı sıra kendi içinden yükselen iletişimi gücü ile de kullanıcılarına farklı bir deneyim sunmaktadır.

@HandeArpaligil