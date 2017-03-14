Reeder Ekibine Tolga Küçükyılmaz Da Katıldı

Reeder ekibine yeni atamalar yapıldıRe

Dijital elektronik ve bilgisayar programcılığı eğitimi sonrasında ShiftDelete.Net’in Genel Yayın Yönetmeni olan Tolga Cem Küçükyılmaz reeder ekibine katıldı

Reeder marka akıllı telefon ve tablet bilgisayar üreten Selekt Bilgisayar’ın IT ve Pazarlama departmanlarının müdürlüğüne, yaklaşık 6 yıldır teknoloji basınında çalışan, teknolojiyle ilgili bilgi ve deneyimlerini milyonlarla paylaşan Tolga Cem Küçükyılmaz getirildi.

Deneyimleri arasında ajans ve mecra yöneticiliği de olan Tolga Cem Küçükyılmaz, en son ünlü teknoloji sitelerinden ShiftDelete.Net’in Genel Yayın Yönetmeni olarak uzun yıllar görev yaptı.

Perakende ve tüketici elektroniği alanında pek çok yerli ve global marka ile beraber projeler yürüten Tolga Cem Küçükyılmaz, ürünleri yakından tanıyan, onları son kullanıcıya aktaran bir teknoloji yüzü olmayı ve markalar ile kullanıcılar arasında köprü olmayı başardı.

Akıllı telefon ve tablet pazarının gelişen ismi Reeder/Selekt Bilgisayar da, IT ve Pazarlama Müdürü olarak görevine başlayan Tolga Cem Küçükyılmaz, teknoloji pazarında edindiği deneyimleri, Reeder/Selekt Bilgisayar’ın yakın gelecekteki vizyonu için kullanacak.

2000 yılında 5 yıl Mecidiyeköy Bölgesi’ndeki OEM (Original Equipment Manufacturer) orijinal ürün üreticisi pazarında satış danışmanı olarak çalışan, daha sonra sırasıyla Teknosa’da 2 yıl ve Bimeks’te 11 yıl mağaza müdürlüğü ve ürün yöneticisi görevlerini üstlenen Erdem Özdemir, reeder/Selekt Bilgisayar’ın Planlama Müdürü oldu.

Akıllı telefon ve tablet pazarının gelişen ismi Reeder’da, planlama müdürü görevine başlayan Erdem Özdemir; yedek parça, aksesuar ve satın alma, mağaza tüm ürün grupları stok planlama müdürü olarak reeder/ Selekt Bilgisayar’a katkıda bulunacak.

@HandeArpaligil