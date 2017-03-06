Reeder’ın ilk Dizüstü Bilgisayar Modeli

Reeder’dan Dizüstü Bilgisayar hamlesi

Teknolojideki gelişmeleri sürekli takip eden, piyasaya sunduğu akıllı telefon ve tablet modellerinde birçok ilke imza atan ve son teknoloji ürünleri müşterileriyle buluşturan Reeder/Selekt Bilgisayar, W14i Slim Book modeliyle ürün portföyüne oldukça şık ve kullanışlı bir model daha ekliyor. Reeder’in yeni slimbook’u W14i, firmanın ilk dizüstü bilgisayar modeli olma özelliğini de taşırken inceliği ve hafifliğiyle de dikkat çekiyor.

Şık tasarımı, üstün teknik özellikleri ve hafifliğiyle öne çıkan reeder W14i, ön siparişe özel fiyatıyla firmanın sunduğu kaçırılmayacak bir fırsat olarak dikkat çekiyor. Reeder/Selekt Bilgisayar’ın yeni slim book modeli W14i, inceliği ve hafifliğiyle dikkat çekerken, şıklığıyla da göz dolduruyor. Windows 10 işletim sistemiyle sunulan W14i, 14nm teknolojisi ile üretilen 4 çekirdekli Intel N3450 işlemciye sahip.

Bu işlemcinin sunduğu avantajlarıyla daha az güç tüketirken, daha yüksek performans elde etmenize imkan sağlıyor. 4 GB RAM’e sahip olan W14i, 32 GB dahili depolama alanı ve 128 GB’a kadar artırılabilir microSD kart desteği sunuyor.

Günümüzde kullanılan bulut sistemleri sayesinde yeterli bir alan sunan reeder, daha fazla dahili depolama alanı isteyen müşterilerini de unutmadı. W14i modelinde 512 GB’a kadar arttırılabilir SSD desteği de bulunuyor.

720P HD ekran çözünürlüğüne sahip olan W14i Slim Book, IPS teknolojisiyle üretilmiş 14.1 inç boyutunda ekrana ve bu kaliteli görüntüyü daha büyük ekranlara yansıtmak isteyenler için de Mini HDMI bağlantı girişine de sahip bir model.

Ayrıca reeder W14i, az enerji tüketen 10000 mAh gücündeki bataryasıyla da tek şarjda daha uzun süreli bir kullanım vaat ediyor. Siyah ve beyaz renk seçenekleri ile sunulan W14i modelinin özel bir dokuya sahip olan kasası da ilk dokunuşta kalitesini hissettiriyor.

@HandeArpaligil