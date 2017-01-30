Reeder’dan Beşi Bir Yerde

Reeder’dan size mükemmel hediye

Genişleyen ürün portföyü ile farklı öncelikleri olan kullanıcılara da hitap edebilen Reeder’dan sevdiğinize göre de bir akıllı telefon mutlaka vardır.

P11 modeli 8 çekirdeğe sahip işlemcisiyle, P11S modeli 10 çekirdek işlemci ve 128GB hafızasıyla P11SE 3GB Ram performansıyla, P11SE Modeli çift arka kamerasıyla, P11SE Max modeli 4GB RAM ve 64GB dahili hafızasıyla öne çıkıyor.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevgiliniz için bir akıllı telefonda en önemli şey performans mı? İşte P11S tam onun istediği akıllı telefon. P11S, 2K ekran, 128 GB dahili hafıza, 4 GB RAM, 10 çekirdek işlemcisi ile 2199 TL’lik fiyatının hakkını fazlasıyla veriyor. Tasarım harikası P11 sevgilinizin şıklığının önemli bir parçası olacak. Full HD ekran, 3 GB RAM ve 8 çekirdek işlemcisi ile tüm iltifatları hakkediyor.

Tüm modellerde olduğu gibi P11SE Üst model özellikleri ve uygun fiyatlarıyla sevgiliniz için şık bir tercih sunuyor. 64 GB hafıza, 4 GB RAM ve uzun batarya ömrü ile P11SE Max 1399 TL’lik etikete sahip.

P11SE gri ve altın renk seçenekleriyle sevgilinizi mutlu etmeniz için farklı ve güzel bir alternatif. 3 GB RAM, 13 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kamerası ürünün öne çıkış özellikleri. Üstelik sadece 899 TL!

Reeder, P11 serisinin tüm modellerinde kullandığı parmak izi okuyucusu ile de güvenliği ön planda tutuyor. Bu beşi bir yerde Reeder ürünlerinden biri mutlaka sevgilinizi gönlünü fethetmeye yeter bile..

@HandeArpaligil