Reklamlar Neyle İlgili ipucu Veriyor?

Reklamların altında yatan ipucu nedir?

Televizyonda gördüğümüz an geçmek istediğimiz ama çoğu zaman da izlemek zorunda kaldığımız reklamlar aslında bize bir çok ipucu veriyor. Daha çok reklam veren sektörler yıllar geçtikçe değişirken satış baskısı yaşayan ve kendini tanıtma isteği duyan markalar ve pazarlar daha çok reklam verme yoluna gidiyor.

Ülkemizde reklam takibi konusunda da hizmet veren Medya Takip Ajansı Interpress’in televizyonda yayınlanan reklamlara yönelik yapmış olduğu araştırmaya göre, 2016 yılı boyunca ekranlarda yayınlanan reklamların bir önceki yıla göre yaklaşık 737 saatin üzerinde artarak toplamda 19 bin 835 saati aştığı belirlendi. Geçtiğimiz yıl ekranlarda yayınlanan spot sayısının ise 3 milyon 240 bin 997 adet olduğu tespit edildi. Bir önceki sene ise televizyonda 3 milyon 142 bin 119 spot ve 19 bin 98 saat reklam izlemiştik.

Bu yıl televizyondaki reklamlar üzerine Interpress tarafından gıdadan iletişime, finanstan inşaata, otomotivden turizme kadar 32 farklı sektörün verileri incelendiğinde televizyonda en fazla reklamı çıkan sektörün 544 bin 741 adet spot ve yaklaşık 3 bin saatten fazla reklam süresi ile gıda sektörü olduğu belirlendi. Gıdayı 257 bin 515 adet spot ve yaklaşık 2 bin saatin üzerinde reklam süresi ile iletişim sektörünün takip ettiği saptandı. Üçüncü sırada ise 317 bin 211 spot sayısı ve 2 bin saate yakın süre reklam ile Kozmetik ve Kişisel Bakım sektörü yer aldı.

Geçtiğimiz yıl televizyon ekranlarında izlediğimiz reklamlar içinde inşaat reklamlarında büyük bir artış yaşanırken, 243 bin 322 adet spot ve yaklaşık bin 400 saate yakın reklam süresi ile sektörün reklam sıralamasında bir önceki yıl bulunduğu sekizinci sıradan 4. sıraya yükseldiği ortaya çıktı. Sektörlerin televizyonda çıkan reklam sürelerine göre yapılan sıralamaya göre, beşinci sırada olan Ev Temizlik Ürünleri ile ilgili 221 bin 476 adet spot ve bin 300 saati aşkın süre reklam çıkarken, altıncı sırada ise 179 bin 991 adet spot ve bin 300 saate yakın reklam ile Yayıncılık sektörü yer aldı. Geçen yıl televizyonda yayınlanan reklamların sektörlere göre sıralamasının yapıldığı listede Kamu Kuruluşları ve Siyasi Partiler, İçecek, Finans ve Perakende öne çıkan diğer sektörler olarak dikkat çekti.

@HandeArpaligil