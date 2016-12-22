Rusya Radikal Kararını Açıkladı

Mobil İşletim Sistemleriyle ilgili radikal kararını paylaştı

Mobil işletim sistemlerinin iki hakimi Android ve iOS’un alternatifini arayan Rusya radikal kararını ve Sailfihs’i en sonunda duyurdu.

Rusya resmi işletim sistemi olarak Jolla firmasının geliştirdiği Sailfish’i belirledi. Jolla firması eski Nokia ekibinin kurduğu Finlandiya merkezli bir şirket ve işletim sistemlerini Linux tabanında yazıyorlar. Şirketin açıklamasına göre Jolla açık kaynaklı bir işletim sistemi olarak belirtiliyor ama birçok yapısı aslında kapalı kaynak ne yazık ki. Rusya Sailfish’in yerelleştirmesini de lokal bir şirket olan Open Mobile Platform tarafından yapılmasına karar verdi. Gelecek sene içinde de Sailfish işletim sistemli akıllı telefonların Rusya’da satılıyor olacağını da müjdeledi.

@HandeArpaligil