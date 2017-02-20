Sabiha Gökçen Flaş Teknolojisine Geçiyor

NetApp’ın flaş teknolojisine geçen Sabiha Gökçen daha da hızlanacak

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, verilerinin depolanması ve yönetimini daha da hızlandırmak için NetApp’ın flaş teknolojisine geçmeyi tercih etti.



Hizmete girdiği 2001 yılında yaklaşık 47 bin kişiyi yurtiçine ve yurtdışına yolcu eden Sabiha Gökçen Havalimanı, yaklaşık 30 milyon kişiyi ağırlayan büyük bir yapıya dönüştü. Ortaya çıkan bu iş yükünün yarattığı devasa verinin depolanması ve iş sürecinin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi için çok daha güçlü ve hızlı bir depolama altyapısına ihtiyaç duyuldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yat. Yap. ve İşl. A.Ş. (İSG) bu ihtiyacını karşılamak için veri depolama, yedekleme ve yönetimi alanında dünyanın lider şirketlerinden NetApp’ın All Flash FAS ürün ailesi içerisinde yer alan AFF 8040 Metro Cluster çözümünü kullanmaya başladı.



NetApp’ın bu yeni çözümü sayesinde birinci sınıf performans ile endüstrinin en iyi veri yönetimi tek bir çözümde bir araya getirildi. All-flash depolama teknolojisi ile sunucu verimliliği arttırılarak iş süreçleri ciddi şekilde hızlandırıldı. Eskiyen verileri kusursuz bir şekilde flaş üzerinden diske taşıyabilme kapasitesine de kavuşan havalimanı yatırım karlılığını da arttırmış oldu. Ayrıca ürün ile birlikte gelen Flash Bundle paketi sayesinde operasyonel maliyetler de düştü. All Flash FAS sistemlerinde kullanılan Flash Bundle paketindeki yazılımlar, ihtiyaç duyulan düşük toplam sahip olma maliyeti ile verilerin yönetilmesini sağlayan performans ve kapasiteye sahip esnek bir ortamı sunuyor. Flaş teknolojisi ile bir araya gelen yazılımlar, depolamada gerekli olan hızları karşılamak için güçlü bir yaklaşım ortaya koyarken bu yolda performans ve verimliliğin önündeki engelleri de ortadan kaldırıyor.

@HandeArpaligil