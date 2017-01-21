Sahipsiz Hayvanlara Yardım Edebilirsiniz

Sahipsiz hayvanlara yardım elinizi uzatmak istemez misiniz?

Kâr amacı gütmeyen, mobil uygulama temelli bir sosyal sorumluluk projesi olan Ben Dostum, sahipsiz hayvanlara sürdürülebilir bir fon yaratmak üzere yola çıktı. Projenin hedefi, sahipsiz hayvanları besleyen, hayvanlara tedavileri ve yuva bulmaları için emek harcayan kişi ve organizasyonlara destek olmak. Bu amaçla oluşturulan mobil uygulamayla reklam, üyelik ve sponsorluk gelirleri kazanılacak ve bu kazanımın tamamını yine sokak hayvanları için tedavi, mama ve barınma ihtiyaçlarını giderecek şekilde harcanacak.

Uygulama, hayvanseverlerin zor, zahmetli ve çok da verimli olmayan yollarla yaptıkları işleri kolaylaştıracak. Mobil uygulamanın beş ana işlevi var: Hayvan dostu işletmeler, acil yardım ve anlık bildirimler, mama-tedavi kumbara ve ilanları, sahiplenme ve yuvalandırma, bakıcı-eğitmen-nakil hizmetleri.

Uygulama içinde kullanıcılar ödedikleri küçük miktarlar karşılığında ürün (mama) ya da hizmet (tedavi) satın alabiliyor. Uygulamada parayla ilgili dört ayrı süreç var ve bütün bu süreçlerde Ben Dostum aracılık yapıyor, yardım edilen miktarların doğru yerlere ulaşımını sağlıyor ve kötüye kullanımını engelleyen garantör olarak rol alıyor. Paralar projeye özel açılmış ayrı bir banka hesabında toplanacak, projeye ilişkin tüm gelir ve giderler bu hesap üzerinden yürütülecek ve düzenli olarak yayınlanacak ve sosyal platformlarda paylaşılacak. Ben Dostum platformu dahilinde yapılan her türlü para hareketi bağımlı bir yeminli mali müşavirlik firması tarafından denetlenecek. Platformun temel amaçlarından biri olan hayvanlar üzerinden çıkar sağlamanın önüne geçmek için yapılan şeffaflaştırma uygulamaları, sadece bağış toplayan hayvan aktivistleri için değil platformun kendisi için de geçerli olacak. Uygulama içindeki iyi ve kötü mekanlar, Ben Dostum projesinde mekan müfettişi olarak sorumluluk almak isteyen gönüllüler tarafından denetlenecek.

Tedavi yardımı: Uygulama içine tedavi ilanlarına yardım etmek isteyen kişiler istedikleri miktarda yardım edebilecekler (bunu sanal pos ile ve 3D güvenlik ile yapacaklar). Tedavi tutarı, uygulama içinde otomatik olarak güncellenecek ve yeterli miktar toplanınca otomatik ilan kapatılacak. Hemen ardından tüm yardım yapan kişilere ilanın kapandığı ve ilgili paranın toplandığına dair anlık bildirim gidecek. Bu para ne ilanı açan kişinin hesabında ne de veteriner hesabında toplanacak. Para Ben Dostum hesabında blokeli olarak toplanacak. Proje yetkilileri veterinerin hesap bilgilerini alarak fatura karşılığında ilgili tutarı banka yoluyla gönderecek. Tüm bu hareketler şeffaf bir şekilde denetleniyor ve yayınlanıyor olacak.



Mama yardımı: Satın alınan mamalar entegrasyonu yapılan mama şirketlerine otomatik sipariş geçecek ve fatura karşılığı ödemeler yapılarak, ilan sahibinin adresine kargoyla mama gönderilecek

Askıya mama: Sponsorların ve isteyen uygulama kullanıcılarının bir kap ve daha üzeri şeklinde yapacakları yer ve adres belirtmeden yapılan satın alımlar olacak. Burada uygulamada mama yardımı isteyen kişiler sahibi belli olmayan askıdaki mamaları kendi kumbaraları için alabilecekler.

Kumbaraya mama: Uygulama kullanıcılarının takip ettikleri gönüllülerin kumbaralarına istedikleri miktar ve zamanlarda mama yardımı yapmalarını ve bu yönde satın alımları sağlanacak. Mama yardımı için yapılan ödemelerden mama kumbaralarında birikerek yeterli paket büyüklüğüne ulaştığında kumbara sahibinin adresine gönderilecek.

Ücretsiz olacak uygulama, aynı zamanda vakitlerinin sadece bir kısmını köpek gezdirme, kedi/köpek bakıcılığı gibi islerle değerlendirecek kullanıcılarına da ek gelir elde etme imkanı sunuyor. Güvenilir bakıcılar ile bakım sorumlulukları nedeniyle sahiplenmekten kaçınanlara kolaylık sağlarken, ücretsiz seminer ve bilgilendirmeler ile daha çok yuva yaratmak gibi ek faydalar da getiriyor.

@HandeArpaligil