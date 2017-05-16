Samsung Bixby ile Mutfaklara Geliyor

Samsung, Galaxy S8 modeli ile tanıttığı sanal asistanı Bixby’nin yakın dönemde yeni buzdolabı modellerinde de yer alacağını açıkladı.

Samsung’un sanal asistanı kullanıcılara yemek tarifinden hava durumuna kadar pek çok bilgiyi sunacak. Asistanlar artık hayatımızda büyük bir yer kaplarken kullanım alışkanlıkları arasına da kolayca yerleşiyorlar.

Sesli komutla çalışacak olan sanal asistan aynı zamanda etkileşim için 21,5 inçlik bir LED ekran ile gelecek. Dokunmatik ekran kullanım ve kontrol kolaylığı sağlayacak. Bixby’nin ilk duyurusu Samsung’un amiral gemisi olan Galaxy S8 ile yapıldı. Şu anda Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılan Bixby kullanan telefon sahipleri arttırılmış gerçeklik ve hatırlatıcı özelliğinden faydalanabiliyor. Şu an sesli komut özelliği Türkçe olarak kullanılamıyor ve bu özelliğin ne zaman geleceği de merak konusu. Bixby’nin sesli asistan olarak çok sayıda kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamak için çalışan firma bu neden sanal asistanı farklı ürünlere entegre etmeyi planlıyor. Beyaz eşya ve televizyonlarda aktif olarak yer alması beklenen asistanın adını ilerleyen günlerden çok daha fazla duyacağız.