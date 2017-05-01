Samsung, Bixby’e Sesli Komut Özelliğini Getiriyor

Samsung Galaxy S8 ile beraber yeni kişisel asistan Bixby’de tanıtılmıştı ancak Bixby’nin sesli komut özelliği henüz kullanımda değil.

Samsung, Bixby dijital asistanına sesli komut özelliğinin sonbahar aylarında geleceğini duyurmuştu ancak bugün Güney Kore’deki bazı kullanıcılar Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerinde Bixby’nin sesli komut özelliğini kullanmaya başladı.

Telefon çıktığından beri Bixby Vision isimli artırılmış gerçeklik özelliği, Bixby Home özelliği ve Hatırlatıcı özelliği kullanılabiliyor. Ancak yeni dijital asistan sesli komutları yerine getiremiyor. Şirketin açıklamasına göre kullanıcılar telefonda parmaklarıyla yapabildikleri herşeyi Bixby ile de yapabilecek.

Bixby’nin diğer ülkelere ne zaman geleceği bilinmiyor. Şirket her ne kadar sonbahar demiş olsa da Güney Kore’de özelliğin kullanılabilir olması yakında diğer ülkelerde de kullanılabileceği anlamına gelebilir.