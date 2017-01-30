Samsung’dan Yeni Asistanınız

Samsung Focus: yeni asistanınız

Samsung, akıllı telefonları bir üretkenlik merkezine dönüştüren Samsung Focus uygulamasıyla kullanıcılarına işte yeni asistanınız bu olsun diyor. Samsung Focus ile kullanıcılar; çoklu e-posta hesaplarına, takvime, notlara ve adres defterine, sekmeli bir arayüz aracılığıyla hızla erişim sağlayabiliyor. Uygulama böylelikle akıllı telefonunu iş amaçlı kullananların en önemli konulara odaklanmasına yardımcı oluyor.

Samsung Focus’un özellikleri, e-postaları yönetmekten bir konferans bağlantısı için tuşları çevirmeye kadar çok sayıda işi yapabilmeye olanak sağlarken iş verimliliğini arttırmak için birbiriyle bağlantılı olarak çalışıyor. Uygulamadaki her sekme; yapılacak işleri oluşturmayı, öncelik sırasına koymayı ve tamamlamayı daha verimli hale getirmek için bilgi alışverişinde bulunabiliyor. Örneğin kullanıcılar, e-postaların içeriğine bağlı olarak hızlı bir şekilde bir takvim girişi yaratabiliyor ya da tek bir dokunuşla ilgili maddeleri bulabiliyor.

Arama özelliği ile birlikte gelen uygulama, kullanıcıların tam olarak görmeye ihtiyaç duydukları şeyleri kolayca bulmalarına yardımcı oluyor. Focus sekmesinde kullanıcılar başlıca bildirimlerin bir özetini görebiliyor. Bu, kullanıcının tercihlerine göre de uyarlanabiliyor. Ayrıca, Samsung Focus, bir konferans bağlantısına katılmak gerektiğini hatırlatabiliyor ya da aksiyonlar önerebiliyor.

Samsung Focus’un şık arayüzü, aynı zamanda kullanıcılara çalışma ortamları üzerinde daha fazla kontrol sağlayabilen bir bildirim çubuğu ve kayan bir tuş içeriyor. Ayrıca mobil uygulama, kişisel bilgisayarlarla eşleştirilebildiği için kullanıcılar uygulamanın özelliklerini bilgisayarlarından da rahatlıkla kullanabiliyor.

Samsung Focus, Focus Sekmesi’nde yer alan anahtar sözcükler için basit bir kurulum ile, “konferans” ya da “iş gezisi” gibi önceden kayıtlı bir kelimeyi içeren bir e-posta ya da program için bildirimler gösteriyor. Bu özellik, kullanıcıların gerekli bilgileri asla gözden kaçırmamalarını sağlıyor.

Samsung Focus sayesinde konferans bağlantısı yapmak artık daha kolay hale geldi. Kullanıcılar, doğrudan bu uygulamayı kullanarak e-posta aracılığıyla toplantı talebinde bulunabiliyor ya da tek bir dokunuşla anında numaraları çevirebiliyor.

Uygulama, kullanıcıların daha önceki mesajları ve randevularını kolayca yönetebilmeleri için e-postaları otomatik olarak düzenliyor ve etkinlik takvimini belirliyor.

Samsung Focus’un en son sürümü Google Play’den yüklenebiliyor ve Android 6.0.1 Marshmallow ya da daha sonraki işletim sistemlerini çalıştıran mobil cihazlar tarafından destekleniyor.

@HandeArpaligil