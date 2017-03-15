Samsung’dan Yeni QLED TV Serisi

Samsung Paris’te Yeni QLED TV serisi ile göz doldurdu

Samsung Electronics, Paris’te Louvre Müzesi’nde düzenlenen global TV lansmanında, premium QLED TV serisi ve The Frame hakkında tüm ayrıntıları duyurdu. Paris’te düzenlenen global TV lansman etkinliğinde, premium QLED TV serisi ve The Frame hakkında yeni ayrıntıları duyuran Samsung Electronics, kullandığı en ileri teknolojiyle ev eğlence sektörünün geleceğini belirleyen lider şirket olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Samsung, optimum parlaklık seviyeleri ve şaşırtıcı görsel deneyim sunduğu için “Işığın TV’si” ismini alan QLED TV’yi tanıtmak için “Işıklar Şehri” Paris’i seçti. Mekan olarak zengin sanat ve kültür tarihiyle bilinen Louvre Müzesi’nin tercih edilmesi de Samsung’un iki sanat eseri olan Samsung QLED TV ve The Frame’in temsil ettiği Lifestyle TV konseptine verdiği öneme vurgu yapıyor.

En yeni QLED TV’nin tasarımında; tüketici ön planda tutuldu ve tüketicilerin üç önemli talebine, Q Picture, Q Smart ve Q Style adı verilen çözümler sunuldu. Samsung bir kez daha ünlü İsviçreli tasarımcı Yves Behar ile çalışarak inovatif The Frame modelini yaratırken tüketicilere her evin iç ortamına sorunsuz uyum sağlayan zarif bir şaheser sunmayı amaçladı.

“11 yıldır global TV pazarı lideri Samsung olarak, dünyada tüm televizyon pazarına yön veren öncü teknolojiler ile rakipsiz görüntü deneyimi sunarken, aynı zamanda yenilikçi dizaynlarımızla ürünlerimizi hayatınızın vazgeçilmez parçası haline getiriyoruz. 2016 yılını TV’de cirosal pazar lideri olarak geride bırakırken 2017’de yenilikçi teknolojilerimizle sektöre öncülük etmeye devam edeceğiz. 2017’de QLED TV ile yeni ve rakipsiz bir kategori yaratırken, CES fuarında en yenilkçi ürün ödülü alan The Frame ile de televizyonu evinizin başyapıtı haline getiriyoruz’’ diyen Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlama Direktörü Mert Gürsoy, QLED TV kategorisini şöyle tanımladı:

“Yeni QLED TV kategorisi, sanatsal görüntü kalitesiyle, hayatınızı güzelleştiren tasarım yenilikleriyle ve televizyon izleme keyfini en üst seviyeye taşıyan akıllı özellikleriyle, oyunu baştan yazıyor. QLED TV, yeni ve ileri Quantum Dot teknolojisi sayesinde renk hacmini yüzde 100 yeniden üreten dünyanın ilk televizyonu. Geleneksel TV’lere kıyasla çok daha fazla ayrıntıyı yansıtıyor, önemli ölçüde geliştirilmiş bir renk yelpazesini gösterebiliyor. QLED TV ile televizyon izleme deneyimini etkileyen tüm pürüzleri kaldırırken TV’yi en mükemmel şekilde sunmak üzere yeniden tanımlıyoruz. Bu seride, tasarım ve kullanışlılık alanında öne çıkan tek bir şeffaf ‘Görünmez Bağlantı’ (Invisible Connection) kablo aracılığıyla tüm çevre aygıtlar toplanıp TV’ye bağlanabiliyor, böylelikle kablo karmaşasına da bir son veriliyor. Smart kumanda ise evdeki tüm ürünleri kontrol etmenizi sağlıyor ve kumanda kirliliğine son veriyor. QLED TV ile TV sektöründe yepyeni bir kategori yaratmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” diye ekledi.

@HandeArpaligil