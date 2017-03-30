Samsung Dün Hangi Yeni Ürünleri Tanıttı?

Samsung tarafından dün tanıtılan yenilikler

Samsung dün yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve S8+ modellerini tanıtırken ayrıca Bixby, DeX, yeni kumandalı Gear VR ve yeni Gear 360 kamerayı da tanıttı.

Kullanıcılarının telefonlarından daha fazla yararlanmalarını sağlamak için geliştirilen akıllı arayüz Bixby’e basit ses, dokunma ve metin komutlarıyla kolaylıkla erişilebiliyor. Bixby’in Sesli Komut işlevi, çeşitli Samsung uygulamalarının yanında Kamera, Rehber, Galeri, Mesajlar ve Ayarlar gibi birçok özellikle entegre edilebiliyor. Bu özelliğin yakın gelecekte daha fazla sayıda uygulama içerecek şekilde genişletilmesi planlanıyor. Bixby, kullanıcının ilgi alanları, durumu ve yeri ile ilgili bilgileri değerlendirerek kişiselleştirilmiş yardım sunuyor.

Bixby alışveriş yapma, bilgi arama gibi işlemleri sahip olduğu görsel tanıma teknolojisi sayesinde kolaylaştırıyor. Bixby kendi ekosistemi büyüdükçe, yaşamı kolaylaştırmak için yeni deneyimler ve senaryolar sunmaya devam edecek.

Samsung, Galaxy S8’e eşsiz bir VR deneyimi ve üretkenlik katmak amacıyla Oculus tarafından desteklenen yeni kumandalı Gear VR ürününü de tanıttı. Tek elle kullanışlı bir şekilde kontrol edilebilen kumanda, interaktif VR içeriğine erişim sağlandığında kullanıcıya daha rahat bir VR etkileşimi sunuyor. Galaxy S8 ayrıca, 360 derecelik 4K video ve 15MP fotoğraf oluşturmak için yeni Gear 360’a da bağlanabiliyor.

Galaxy S8’in benzersiz çözümü Samsung DeX, akıllı telefonunuzu bir masaüstüne dönüştürüyor. Galaxy S8’in işlemci gücü sayesinde Samsung kullanıcıları, DeX ile telefonlarındaki verileri kolayca görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve akıllı telefonlarıyla sanki masaüstü veya tablet bilgisayarda çalışır gibi hızlı ve etkili bir şekilde çalışabilirler.

Galaxy S8, her geçen gün sayısı artan IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazlarının kolay yönetilebilmesini sağlayan Samsung Connect özelliği ile birlikte geliyor. Samsung Connect sayesinde kullanıcılar hızlı bir şekilde, üç adımda yapılandırma işlemi yaparak IoT özellikli cihazlarını kolayca etkinleştirebiliyor ve bağlantılı tüm cihazları tek bir entegre uygulama üzerinden yönetebiliyor.

@HandeArpaligil