Samsung Galaxy Note 7 Modeli Geri Geliyor

Samsung’uın geçen sene piyasaya çıkardığı amiral gemisi modeli Galaxy Note 7, batarya probleminden dolayı geri toplatılmak zorunda kalmıştı.

Samsung şimdi Galaxy Note 7’nin bataryasını değiştirerek modele ikinci bir şans verecek. Yenilenmiş Galaxy Note 7 modeli karşımıza Galaxy Note 7 Fun Edition yani Galaxy Note 7 FE adıyla gelecek.

Telefonda donanım olarak pek bir değişiklik olmayacak. Sadece Galaxy noTe 7 modeline göre batarya boyutu biraz daha düşürülmüş olarak gelecek. Galaxy Note 7 FE yanında Bixby ile birlikte gelecek. Böylelikle Şirketin dijital asistanını Galaxy S8 modeli dışında ilk defa görmüş olacak.

Galaxy Note 7 FE, 7 Temmuz tarihinde 611$’dan satışa çıkacak. İlk olarak 400.000 cihaz satışa çıkacak ve bunların hepsi Güney Kore’de satılacak. Telefonun diğer ülkelere de gelmesi bekleniyor ancak bununla ilgili kesin bir şey açıklanmış değil.