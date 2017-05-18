Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus’a Daydream Desteği Geldi

Google, Daydream VR programını duyuralı bir sene oldu ve bugün Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus’a sonunda Daydream desteği açıklandı.

Google geliştici konferansında Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus’ın dışında LG’nin bir sonraki bayrak gemisi modelinin de Daydream destekleyeceğini açıkladı.

Google’ın açıklamasına göre Daydream desteği S8’e ota güncellemesi ile yaz aylarında gelecek. Ancak kesin bir tarih paylaşılmış değil. Google’ın Sanal Gerçeklik Bölümü Başkan Yardımcısı yaptığı açıklamada Daydream’in ilk altı ayında büyük bir momentum yakaladığını ve Gear VR platformunda olmanın da mükemmel bir şey olduğunu belirtti.