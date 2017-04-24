Samsung Galaxy S8 için Çıkan Kılıflar Oldukça İlginç

Yeni Samsung Galaxy S8 ve S8+ oldukça güzel ve pahalı telefonlar bu yüzden kullanıcıların büyük bir kısmı kılıfla kullanacaktır.

Samsung’un telefonlar için tasarladığı kılıflar ortaya çıktı ve bunlardan bir tanesi daha önce hiç görmediğimiz bir şey. Telefonların özellikle yan tarafında çerçeve olmaması onları korumak için bir neden daha olarak olarak ortaya çıkıyor.

Şirketin tanıttığı kılıfların arasında iki parçalı bir kılıf modeli yer alıyor. Bu model telefonun alt ve üst kısımlarına takılan farklı renklerde kılıflar. Telefonun yan ve arka tarafı açıkta kalıyor. Diğer taraftan Alcantara isimli kılıf ise sitede yer alan açıklamaya göre süet benzeri bir his veriyor.

Telefon için bir de LED View Cover isimli kapaklı bir kılıf yer alıyor. Bu kılıfın ön tarafında LEDler yer alıyor. Bu ekranda saat gösteriliyor, alarmlar kapatılabiliyor, gelen aramalar kabul edilebiliyor ya da reddedilebiliyor. Ayrıca 54 tane ön tanımlı simge telefon kılıfının önüne yerleştirilebiliyor.

Gösterilen kılıfların arasında klasik silikon kılıfın yanında diğer kılıflara göre çok daha ince olan Clear Cover yer alıyor. Clear Cover sadece 0.8 mm kalınlığında. Galaxy S8 ve S8+ kılıflarını buradan görebilirsiniz. Kılıfların fiyatı ise henüz belli değil.