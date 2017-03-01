Samsung Galaxy Tabletler MWC’de Görüntülendi

Samsung Galaxy tabletler MWC’de görücüye çıktı

Samsung Electronics tarafından, Barselona’da düzenlenen MWC 2017’de üstün mobil deneyim sunan ve şık tasarıma sahip Samsung Galaxy tabletler duyuruldu. Bir üretkenlik aracı olarak çok farklı şekillerde kullanılabilen Galaxy Tab S3, dijital içerik meraklılarına üst düzey bir video ve oyun deneyimi sunarken, Galaxy Book ise profesyonellere iş ve oyun alanlarında gelişmiş bir işlem gücü sağlıyor.

Galaxy Tab S3, 9,7 inçlik Super AMOLED ekrana sahip. Galaxy Book ise 10,6 inç TFT LCD ve 12 inç Super AMOLED versiyonlarıyla sunuluyor. Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılan tabletler Galaxy teknolojisinin üstün özelliklerine sahip:

Geliştirilmiş S Pen : 9 mm kalınlığa sahip S Pen, gerçek bir kalem hissi veriyor. Doğal bir yazı deneyimi için S Pen’in 0,7mm’lik ucu küçültülerek basınca duyarlılığı artırıldı. S Pen ayrıca, hızlı not almak için Screen Off Memo, kolay düzenleme için PDF Annotation ve profesyonel düzeyde çizim için Gelişmiş Çizim Araçları gibi kullanışlı özellikler içeriyor.

: 9 mm kalınlığa sahip S Pen, gerçek bir kalem hissi veriyor. Doğal bir yazı deneyimi için S Pen’in 0,7mm’lik ucu küçültülerek basınca duyarlılığı artırıldı. S Pen ayrıca, hızlı not almak için Screen Off Memo, kolay düzenleme için PDF Annotation ve profesyonel düzeyde çizim için Gelişmiş Çizim Araçları gibi kullanışlı özellikler içeriyor. HDR (Yüksek Dinamik Aralık) Video İçeriği: Galaxy Tab S3 ve 12 inç Galaxy Book, gerçeğe yakın renkler ve canlı dijital içerikle HDR (10 bit renge sahip) videoları destekliyor.

Galaxy Tab S3 ve 12 inç Galaxy Book, gerçeğe yakın renkler ve canlı dijital içerikle HDR (10 bit renge sahip) videoları destekliyor. Samsung Flow: Samsung Flow kullanıcılar ister akıllı telefon ister tablet kullansın, önemli bir mesajın kaçırılmaması için ileti bildirimlerini senkronize ediyor. Bu özellik, hareket halindeyken kesintisiz bir çalışma sağlıyor. Ayrıca, güvenli bir giriş için Samsung Flow, oturum açarken biyometrik kimlik doğrulama kullanıyor ve dokümanları mobil cihazdan tablete aktarmak için uyumlu cihazlar arasında kablosuz bağlantı kurabiliyor.

Galaxy Tab S3 ve 12 inç Galaxy Book, Samsung’un otomatik odaklama özellikli 13 megapiksel ana kamera ve yüksek kaliteli fotoğraflar için 5 megapiksel ön kamera içeren yenilikçi Galaxy teknolojisinin mirasını sürdürüyor. Tabletler aynı zamanda genişletilebilir depolama ** ve hızlı şarj özellikleri ile gücü daha verimli kullanıyor. Galaxy Tab S3, 12 saate kadar ve Galaxy Book (12 inç’lik modeli) ise maksimum 10,5 saat video oynatmayı mümkün kılıyor. Her iki cihaz da ayrı şarj veya eşleştirme gerektirmeyen Pogo klavyelerini destekliyor.

Samsung Galaxy Tab S3, 4K video seçeneği ve çarpıcı Super AMOLED ekranı ile sinema benzeri bir deneyim sunarak mobil eğlenceyi bir üst seviyeye taşıyor. Buna ek olarak Galaxy Tab S3, AKG by HARMAN tarafından üstün görüntü ve ses deneyimi için ayarlanmış dörtlü stereo hoparlörlere sahip ilk Samsung tableti olma özelliği taşıyor. Galaxy Tab S3 ile Amazon gibi içerik ortaklarıyla orijinal HDR videolara anında erişmenin keyfini yaşamak mümkün.

Oyun severler için optimize edilmiş Galaxy Tab S3, gelişmiş grafikler için Vulkan API’si ve kişiselleştirilmiş oyun deneyimi için zengin bir kullanıcı arayüzünün yanı sıra kesintisiz oyun deneyimi için “Rahatsız Etmeyin” gibi modlar sunuyor.

Geliştirilmiş S Pen’i ile gelen Galaxy Tab S3, kullanıcıların daha üretken ve yaratıcı olmalarını sağlarken, aynı anda birçok şey yapabilmelerine imkan tanıyor. Galaxy Tab S3 aynı zamanda daha hızlı şarj ve daha uzun pil ömrüyle kullanıcıların verimliliklerini sürdürebilmeleri için tasarlandı.

@HandeArpaligil