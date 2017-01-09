Samsung Gear 360 Silikon Vadisi’nde

Teknoloji devi Samsung, her geçen gün en yeni teknoloji ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor. Samsung son çıkardığı ürünlerden bir tanesi ise, Samsung Gear 360

VR teknolojisinin gündemimizi meşgul ettiği bir dönemde Samsung 360 derece çekim yapabilen kamerasını tüketicilerin beğenisine sundu. Samsung Gear 360 gerek özellikleri, gerekse kullanım alanıyla tüketicilerin şimdiden beğenisini kazanmış durumda.

Show Tv‘de yayınlanan Silikon Vadisi TV programının Test Merkezi konuğu olan Gear 360‘ın en büyük özelliklerinden bir tanesi dış ortamlarda kullanım için toza ve sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı olması. Bu sayede hiç çekinmeden her ortamda çekimlerinizi yapabiliyorsunuz. Yalnızca 152 gr ağırlığında olan modelin, Bluetooth 4.1, Nfc ve Wi-Fi gibi bağlantı teknolojileri de bulunuyor. Wi-Fi Direct özelliğiyle ile uyumlu cihazınızla çift yönlü veri transferi yapabilmek ve uyumlu cihazınızı vizör olarak kullanabilmek ise oldukça büyük bir kolaylık sağlıyor.

Üzerinde bulunan parlak f2.0 çift mercek ile düşük ışıklarda bile oldukça net fotoğraflar çekebiliyorsunuz. 360 derece veya 180 derece çekim yapma imkanına sahip Gear 360 ile 3840×1920 yüksek çözünürlüklü video ve 25,9 MP büyüklüğünde fotoğraflara sahip olabilirsiniz. Canlı görüntü modunda çekim yaparak, 360 derece görüntüleri kolaylıkla birleştirebilir, istediğiniz şekilde kırpıp ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Gear 360, Google Street View uygulamasıyla da uyumlu. Çektiğiniz 360 derece fotoğrafları anında Street View‘de paylaşabilirsiniz.

Mikro sd kart desteği sunan Gear 360 veri depolama alanınızı 256 GB a kadar arttırma imkanı sunuyor. 1.350 mAh bataryası ile oldukça yeterli bir kullanım ömrü sunan model USB 2.0 ile şarj edilebiliyor. Üzerinde çift mikrofon bulunduran Gear 360 ile tek 1920×1080@30fps ve çift 2560×1280@30fps video kayıt imkanınız oluyor. 360 derece video kayıt çözünürlüğünüz ise 3840×1920@30 fps oluyor. 15 MP‘lik iki merceğe sahip model ile yüksek kalitede fotoğraflara da sahip olabiliyorsunuz.

Samsung Gear 360 hakkında yaptığımız detaylı inceleme videomuzu aşağıdaki linkten keyifle izleyebilirsiniz.

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