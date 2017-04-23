Samsung bugün Galaxy S8 ve S8+ modellerini alıcılara göndermeye başlarken telefonlarda Google Play Music’in varsayılan müzik servisi olacağını açıkladı.

Samsung’un Google ile olan bu partnerliği teknik olarak bir yıl önce başlamıştı ve Galaxy S7’de başlasa da şirket yine de kendi uygulamasını sunuyordu ancak Galaxy S8’de böyle bir şey yok.

Google’da Galaxy S8 ve Galaxy S8+ kullanıcılarına bir güzellik yaptı. Galaxy S8 kullanıcıları servisin bulut depolama alanında 100.000 şarkı saklayabilecek. Diğer Play Music kullanıcıları için bu sınır 50.000. Google Play Music’te bulut hizmeti ücretsiz. Ancak ücretli sercisi tercih edenlere başka güzellikler de var. Google bu sayede Spotify, Apple Music, Tidal ve Amazon Music gibi servislerle rakip olmayı amaçlıyor.

Galaxy S8 ve S8+ sahiplerine Play Music’in ücretli servisi 3 ay ücretsiz olarak sunulacak. Daha önce bunu Pixel modellerinde de görmüştü. Play Music, Bixby’nin sesli komut özelliği aktif olduğunda direkt olarak destekleyecek.