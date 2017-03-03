Samsung ile Microsoft’un Stratejik Ortaklığı Büyüyor

Samsung mobilde Microsoft ile olan stratejik ortaklığını genişletiyor

Samsung Microsoft ile kurduğu, profesyonellerin mobilitesini artıracak ve işletmelerin dijital dönüşümüne uyumlu yapan stratejik ortaklığını MWC’de duyurdu. Bu ortaklıkla Samsung ve Microsoft; en iyi donanım, yazılım, çözüm ve servislerini entegre ederek profesyonellere her yerde ve her zaman çalışabilmeleri için öncü teknolojiler sunacaklar.

Bu kapsamda Samsung ve Microsoft, mobil kurumsal müşterilerin ihtiyaçları dikkate alınarak yakın iş birliğiyle tasarlanıp geliştirilen yeni bir üst sınıf ikisi bir arada cihaz olan Galaxy Book’u tanıtmanın heyecanını yaşıyorlar. Microsoft Windows 10 platformunda geliştirilen Samsung Galaxy Book, hareket halindeki profesyoneller için benzersiz verimlilik sağlayan yüksek taşınabilirlikteki ikisi bir arada tasarımıyla Microsoft Office deneyimine tam ve kolay erişim sağlıyor.

10.6-inç ve 12-inç modelleri sunulan Samsung Galaxy Book, nereye giderseniz gidin yanınızda kolaylıkla taşınıyor. Galaxy Book, 12 inç modelinde 7. Nesil Çift Çekirdekli 3.1GH Intel® Core ™ i5 işlemci ve 10.6 inç modelinde Çift Çekirdekli 2.6GHz Intel Core™ m3 işlemcilerle kurumsal seviyede performans için en iyisini sunuyor.

Cihazlar arasındaki basit ve güvenli iletişimi sağlamak adına Samsung, Microsoft ile Galaxy Book üzerinde Samsung Flow’u daha da geliştirdi. Samsung Flow, müşterilerin bir veri bağlantısına erişimleri olmadığında, Galaxy akıllı telefonlarının mobil hotspot’u aracılığıyla kolay giriş ve Wi-Fi bağlantısı için akıllı telefonlarını Galaxy Book ile senkronize etmelerini sağlıyor. Samsung Flow uygulaması, Windows Hello ile iletişime geçerek basit, güvenli giriş ve doğrudan akıllı telefonunuzdan bildirim ekranınıza ulaşmanıza imkan veriyor.

@HandeArpaligil