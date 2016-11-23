Samsung S7 Modelinin Yeni Rengi Ne Olacak?

Samsung S7 tahmin edemeyeceğiniz bir renge sahip olacak

Lansmanına üç ay kala gözler Samsung S7 üzerinde, bu yeni model öyle bir renkte olacak ki en büyük rakibini bile şaşırtacak.

Bize ulaşan şaşırtıcı iddia Güney Koreli üreticinin, Galaxy S7 modeli için parlak siyah renk seçeneği de planladığıydı. Jet black rengini Eylül ayında Apple lansmanında görmüştük ve satışlara göre de en çok talep edilen renk seçeneği de bu simsiyah renk oldu. Siyah tekrar moda olmuşken Samsung da bu modaya uyup simsiyah renkte bir S7 tanıtabilir. Apple Jet Black ismini koyarken Samsung’un bu renge ne isim koyacağı şu an için net değil. Eğer şubat ayındaki lansmanda Samsung simsiyah renkte bir telefon tanıtırsa ikinci kez Apple’ı takip etmiş olacak. İlki de hatırlayabileceğiniz gibi Apple’ın iPhone 6S ve 6S Plus modellerinde Roze Altın renk seçeneğini sunduktan sonra Samsung da bu rengi portföyüne eklemişti. Söylentilere göre S7 simsiyah renk seçeneğini Samsung gelecek ay duyuracak. Bakalım iddialarda olduğu gibi simsiyah bir S7 piyasaya çıkacak mı?

@HandeArpaligil