Samsung S8 ve S8+ N11.com’da ön Siparişte

Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus n11.com’da ön siparişle satışta

Samsung’un dünya ile aynı anda tanıttığı yeni amiral gemisi Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus serisi e-ticaret platformu n11.com’da ön siparişle satışa açıldı. Neredeyse çerçevesiz tasarımlarıyla dikkat çeken ailenin yeni üyesi Samsung S8 4.399 TL, Samsung S8 Plus ise 4.999 TL satış fiyatıyla n11.com’da ön siparişte.

E-ticaret platformu n11.com, Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’un dün dünya ile aynı anda düzenlediği bir etkinlikle tanıttığı yeni amiral gemisi Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus’ı ön siparişle satışa sundu. İncelmiş çerçeveleri ve ekranlarıyla dikkat çeken iki modeli satışa açan ilk açıkpazar e-ticaret platformu olan n11.com, Galaxy S8’i 4.399 TL, Galaxy S8 Plus’ı ise 4.999 TL fiyatıyla meraklılarıyla buluşturuyor.

Yeni modelleriyle fiziksel home tuşuna veda eden cihazlar, basıldığında duyarlı hale gelen ‘Invisible Home Button’ ile iPhone’dan alışıldık olan 3D Touch benzeri bir kullanım sunuyor. Suya ve toza dayanıklı her iki model IP68 sertifikasıyla dikkat çekerken, 1.5 metre derinlikte suyun altında 30 dakika suyun altında kalmalarıyla da gönülleri fethediyor. Güçlü işlemcileri ve bataryalarının yanı sıra wireless şarja da olanak sağlayan cihazlar açıkpazar e-ticaret platformları arasında ilk kez n11.com’da görücüye çıkıyor. Samsung Galaxy S8 4.399 TL, Samsung Galaxy S8 Plus 4.999 TL fiyatıyla n11.com’da ön siparişle satışa sunuluyor.

@HandeArpaligil