Samsung Sektörü Baştan Yaratacak

Samsung, sektörü değiştirmeye Note 7 ile yaşananlar sebebiyle karar vermiş

Samsung Electronics, Note 7 ile ilgili bazı yaşanan olayların nedenini ve alınan önlemleri açıklarken Samsung sektörü değiştirme amacından da bahsetti.

Yenilikçi mobil deneyimini sektör standartlarının çok üzerinde bir ürün güvenliği yaklaşımıyla sunmayı hedefleyen Samsung, ürün güvenliği konusunda tüm test ve kalite kontrol sürecini yeniden tanımladığı bir dönem başlattı.

Samsung’un yeni süreçle birlikte duyurduğu 8 Aşamalı Pil Güvenlik Kontrolü uygulaması, parça denetiminden montaj ve sevkiyat aşamalarının izlenmesine kadar güvenliği her noktada ele alacak. Sektör standartlarını yukarı taşıyan 8 Aşamalı Pil Güvenlik Kontrolü uygulaması şu aşamalardan oluşuyor:

Dayanıklılık Testi: Aşırı süre şarjda bırakma, pilin aşırı darbeye ve aşırı ısı değişimlerine maruz bırakılması gibi süreçlerin olduğu pil testi sıklığı arttırıldı.

Gözle Kontrol: Her bir pilin teknik uzmanlar tarafından standartlara uygunluğunun kontrol edilmesiyle ilgili standartlar geliştirildi.

Röntgen (X-Ray) Testi: Röntgen cihazları ile pilin iç yapısı kontrol edilerek olağan dışı durumların tedarikçi tarafından kontrol edilmesi sürecine Samsung daha kapsamlı şekilde dahil oldu.

Şarj ve Deşarj Testleri: Piller yoğun bir şarj ve deşarj süreci kapsamında test edilmeye başlandı.

TVOC Testi: Pilden ve cihazdan en ufak bir sızıntı olmadığının kontrol edildiği test süreci uygulamaya kondu.

Söküm Testi: Pilin tedarikçi tarafından iç yapısının sökülerek kalite kontrolünün gerçekleştirdiği süreç, aynı zamanda Samsung tarafından da kapsamlı bir biçimde yapılmaya başlandı.

Aşırı Kullanım Testi: Tüketicilerin pile aşırı yük bindiren farklı tüketim alışkanlıklarına ait senaryoların simülasyonlarının gerçekleştirilmesine başlandı.

OCT Testi: Her bir birim ve cihazın tamamı için ayrı ayrı voltaj değişikliklerinin tedarikçi tarafından gözlemlendiği süreç, aynı zamanda Samsung tarafından da kapsamlı bir biçimde yapılmaya başlandı.

Samsung, yeni ürün geliştirme süreci ile sektördeki ürün güvenlik standartlarını yeniden tanımlayarak ile sadece şirket için değil, sektörü için de önemli bir gelişim imkanı sunuyor.

@HandeArpaligil