Samsung Son Üç Yılını Solladı

Samsung son üç yılının en karlı döneminde

Herkesin gözünü diktiği ve gidişatını dikkatle takip ettiği Samsung son üç senenin en karlı döneminde olduğunu resmi faaliyet raporuyla paylaştı.

Samsung yetkilileri, düzenli şekilde paylaştıkları faaliyet raporunda Note 7 sonrasında şirketin yara almadığını dosta düşmana göstermiş oldu. Samsung’un bu kadar karlı bir dönem geçirmesinin sebebi chip ve OLED ekran departmanlarından gelen karlılık önceki dönemlere göre %50 oranında artmış. Çinli markaların talebi nedeniyle chip fiyatlarının artması Samsung’a yaramış.

Samsung ayrıca Note 7 yerine S7 satışlarını arttırarak pazardaki yerini korumaya çalıştığını da paylaştı. Şubat ayında tanıtılacak S8 modeli sonrasında faaliyet raporlarının daha da iyileşmesini bekleyen yetkililer, Ekim- Aralık dönemindeki 7.3 milyar dolarlık kar ederek son üç yılın en yüksek karlılığını elde etmiş oldu.

@HandeArpaligil