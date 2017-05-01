Samsung, Güney Kore’de Sürücüsüz Araç Testi İznini Aldı

Görünen o ki sürücüsüz araç teknolojisine el atmak isteyen tek akıllı telefon üreticisi Apple değil, Samsung’da bu işe giriyor.

Samsung sürücüsüz araç testi için Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı’ndan gerekli izinleri aldı. Şirket yakın zamanda halka açık yollarda sürücüsüz araç testi yapabilecek. Şirketin sürücüsüz araç girişimi hakkında çok az bilgi var. Bilgilerin arasında Hyundai tarafından üretilmiş olan bir aracı kamera ve sensörler ile donatmak var.

2015 yılında şirket sürücüsüz araç teknolojileri üzerine yeni bir ekip kurmuştu. Ekip yeni baştan bir araç üretmek yerine diğer üreticilerin araçlarını sürücüsüz hale getirecek. Bu ay başında Apple’da Kaliforniya Motorlu Araçlar İdaresi’nden izin almıştı ve şirketin ilk sürücüsüz aracı Lexus RX450h yollardaki yerini almıştı.

Bir çok Silicon Valley şirketi ve araç üreticilerinin bir çoğu sürücüsüz araç teknolojisi üzerinde geliştirmeler yapıyor. Bu listeye dünyanın en büyük tüketici elektroniği Apple ve Samsung’da katıldı.