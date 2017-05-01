Samsung’un dikkate değer iki yeni ürünü var ve bunların bir tanesi şirketin kendi geliştirdiği işletim sistemi Tizen 3.0.

Samsung’un diğer ürünü ise Z4 modeli ve bu modelde yeni işletim sistemi yer alıyor. Z4 hakkında internetteki sızıntılardan başka bir bilgi yok. Ancak bildiğimiz kadarıyla mükemmel bir donanıma sahip olmayacak. Z serisi modeller Tizen işletim sistemli ve ucuz. Şirket bu yıl sonunda Tizen işletim sistemli 10 milyon telefon olmasını bekliyor.

Henüz duyurulmamış olan Z4 modelinde 1 GB RAM, 8 GB depolama alanı, 5 inç HD AMOLED ekran, çift SIM kart desteği, 4G LTE modem desteği ve 2050 mAh batarya olması bekleniyor. Telefonun yeni özelliklerinden birisi de ön kamerasında flaş olacak olması. Telefon genel olarak Z3 modeline benziyor.

Ancak Z4, Tizen 3.0 işletim sistemi ile gelecek. Bu sürümde işletim sistemine bazı yeni özellikler geliyor. İşletim sistemi artık Vulkan’ın yeni API’si Khronos’u destekliyor. Bu da mobil oyun konusunda bir performans artışı göreceğiz anlamına geliyor. Tizen 3.0 aynı zamanda Intel ve ARM işlemci desteği ile gelecek.