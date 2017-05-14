Samsung, Tizen İşletim Sistemli Cep Telefonu Çıkarıyor

Samsung bu ay sonunda Tizen işletim sistemli modeli Z4’ün satışa çıkacağını açıkladı ancak ne zaman olacağına dair kesin bir tarih vermedi.

Samsung’un yeni modeli orta segmente hitap edecek. Telefonun donanımı da bu pazara uygun olacak.

4.5 inç büyüklüğünde WVGA ekran 480 x 800 çözünürlüğe sahip olacak. Telefonun üzerinde 1.5 GHz, 4 çekirdekli işlemci 1 GB RAM, 5 MP arka kamera, 2050 mAh batarya bulunacak. Telefonda LTE ve Bluetooth 4.0 desteği yer alacak.

Şirket Z4’ün ilk olarak Hindistan’da satışa çıkacağını ve sonra diğer ülkelere çıkacağını açıkladı. Ancak Z4’ün 2011 yılından kalan özellikleri ile Avrupa ve Amerika’da çok fazla satması beklenmiyor. Telefonun ne kadar olacağına dair bir bilgi henüz yok ancak 100$ civarında olması bekleniyor.