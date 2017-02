Samsung Türkiye'den Stratejik Hamle ve Strateji Direktörü Can Kuterdem

Samsung Türkiye Ofisi, başarılarını perçinlemek ve daha da ileri götürmek adına her geçen gün daha da kararlı adımlarla ilerliyor. Samsung Türkiye’den stratejik hamle…

Samsung Türkiye‘den stratejik hamle olarak okuyucularımıza aktarmak istediğimiz konu başlığımız, aslında Samsung‘un sadece bir tüketici elektroniği şirketi olmadığı, insana, bilime, inovasyona ve geleceğe yaptığı yatırım yapan bir şirket olduğudur.

2012 yılından beri Samsung Global Strateji Grubunda çeşitli yöneticilik pozisyonlarında bulunan ve geçtiğimiz yıl temmuz ayında Türkiye’ ye gelen Can Kuterdem, Samsung Türkiye strateji Direktörü olarak görevine başladı. Kendisi uzun yıllar yurtdışında global ölçekli güçlü firmalarda görev yapmıştır. Amerika ve Güney Kore gibi teknolojinin önde gelen ülkelerinde yaptığı çalışmaları ve edindiği tecrübeyi Türkiye’ye aktarmak için gelen Kuterdem 8 aylık sürede oldukça hızlı yol almış olarak görülüyor.

Profesyonel kariyerine 2001 yılında North Carolina’daki Alpha Gamma Technologies’de Çevre Mühendisi olarak başlayan Can Kuterdem, 6 yıl içerisinde Alpha-Gamma’ya bağlı olan Orbit Energy Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği’ne kadar yükseldi. 2009-2012 yılları arasında ise, Boston Consulting Group’un New York ofisinde Danışman ve Kurumsal Gelişim Üyesi olarak görev aldıktan sonra 2012 yılında Seul’a yerleşip, Samsung Global Strateji Grup bünyesine geçen Can Kuterdem, Samsung’un holding çatısı altında Proje Yöneticisi, İş Geliştirme Müdürü ve Yeni İş Uygulamaları Grup Lideri sorumluluklarını üstlendi.

Stratejik planlama, yönetim danışmanlığı ve kurumsal gelişim konularında uzmanlığı bulunan Can Kuterdem, ayrıca İngilizce, İtalyanca, İspanyolca ve Korece biliyor.

Samsung‘un Türkiye‘de açtığı İnovayon Merkezi, Endüstri 4.0 ile ilgili yaptığı çalışmalar, Dijital Kütüphane ve Hastane açılması için yapılan yatırımlar gibi birçok teknolojik ve sosyal konularda atılımda bulunduğu ise her an gündemde.

Geçtiğimiz günlerde OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde, sanayinin yeni rotası Endüstri 4.0’ın tüm yönleri ve Türkiye’deki durumu, uzman isimlerle masaya yatırıldı.

OSTİM’in ev sahipliğinde gerçekleşen panelde, Üniversite-İş Dünyası İşbirliği Platformu, Ankara Üniversitesi, Samsung ve Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı işbirliğinde düzenlenen ‘Türkiye Endüstri 4.0’ın Neresinde?’ başlıklı programa, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve çok sayıda akademisyen, sanayici STK temsilcisi katıldı.

Yoğun ilgi gören etkinlikte; Samsung Türkiye Strateji Direktörü Can Kuterdem’in moderatörlüğünde ‘Global Teknolojik Gelişmeler Çerçevesinde OSTİM-SAMSUNG-Üniversite İşbirliği ve Fırsatlar Neler Olabilir?’ başlıklı panel gerçekleştirildi.

