Samsung’un UHD Alliance Premium Sertifikası

Samsung’un 2017 QLED TV serisi

UHD Alliance Premium Sertifikasına layık görüldü

Samsung Electronics, 2017 QLED TV serisinin UHD Alliance (UHDA) tarafından ULTRA HD PREMIUM™ sertifikası aldığını duyurdu. Sertifika Q9, Q8 ve Q7 modelleri de dahil olmak üzere 2017 QLED TV portföyünü kapsıyor.

UHDA’nın ULTRA HD PREMIUM ™ logosu, 4K çözünürlük, yüksek dinamik aralıklı görüntüleme (HDR) ve geniş renk tayfı alanlarında katı performans ölçütlerini karşılayan veya aşan ürünleri ve hizmetleri tanımlıyor. Bu özellikler; televizyonların, UHD Blu-ray oynatıcıları gibi içerik oynatıcıların ve diğer harici aygıtların içeriği tüm zenginliğiyle görüntülemelerine olanak tanıyarak, tüketicilerin oturma odalarında daha doğru bir içerik deneyimi yaşamalarını sağlıyor.

CES 2017’de tanıtılan Samsung QLED TV serisi, DCI-P3* renk alanını doğru biçimde gösteren yüksek derecede geliştirilmiş renk performansına ve yine dünyada bir ilk olan yüzde 100 renk hacmi oluşturabilme özelliğine sahip. Bu, yeni QLED TV’lerin, tüm renkleri her parlaklık seviyesinde gösterebildiği anlamına geliyor. Hatta UHDA gerekliliklerini de aşan bir şekilde QLED’nin zirve parlaklığında bile en küçük farklılıklar görülebiliyor. Bu atılım, Samsung’un TV’nin geleneksel TV’lere kıyasla çok daha fazla ayrıntı ve önemli ölçüde geliştirilmiş bir renk yelpazesini oluşturabilmesini mümkün kılan yeni metal Quantum Dot materyalini kullanmasıyla mümkün oluyor. Dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerin en önemli önceliği görüntü kalitesiyken, Samsung’un 2017 QLED TV’leri, yine ev eğlencesinde bir başka atılımı temsil ediyor.

UHDA, aralarında önde gelen film stüdyoları, tüketici elektroniği üreticileri ve içerik dağıtıcıları da bulunan 50’den fazla üye firmadan oluşan küresel bir birlik olup, Ultra HD ekosistemini ve Ultra HD teknolojisinin faydalarını geliştirmek ve teşvik etmek için kurulmuştur. Birlik ayrıca, tüketicilerin baştan sonra kesintisiz, entegre ve yüksek kaliteli bir UHD ekosistemi oluşturmalarına yardımcı olmaya da odaklanıyor.

@HandeArpaligil