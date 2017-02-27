Samsung’un Yeni Exynos 9 Serisi işlemcisi

Yeni Exynos 9 Serisi işlemcisi tanıtıldı

Samsung Electronics, dünyada ilk kez 10nm FinFET işlem teknolojisiyle üretilen, daha az enerji ile daha yüksek performans gösteren Exynos 9 Serisi işlemcisi duyuruldu.

İleri yarıiletken teknolojisinde dünya lideri olan Samsung Electronics, son teknoloji uygulama işlemcisi Exynos 9 Serisi 8895’i duyurdu. Exynos 9 Serisi 8895; 14 nanometre inceliğindeki teknolojiye kıyasla %40 daha az enerji harcayarak %27’ye kadar daha yüksek performans sağlayan, geliştirilmiş 3D transistor yapısına sahip endüstri lideri 10 nanometrelik FinFET işlemci teknolojisini kullanan Samsung’un ilk işlemci yonga seti olma özelliğini taşıyor.

Yeni Exynos 9 Serisi 8895, beş taşıyıcı kümesini diğer deyişle 5CA’yı destekleyen bir gigabit LTE modeminin yer aldığı, kendi türünün ilk işlemcisi. Bu teknoloji sayesinde, 5CA ile maksimum 1 Gbps (Cat.16) hızında indirme ve 2CA ile 150Mbps (Cat.13) hızında yükleme mümkün oluyor.

Sekiz çekirdekli bir işlemci olan Exynos 8895, dört çekirdekli Cortex-A53’e ek olarak, gelişmiş performans ve güç verimliliği için Samsung’un özel tasarlanmış 2. nesil CPU çekirdeğin dörtlüsünden oluşturuldu. Bu en yeni işlemci, SCI (Samsung Coherent Interconnect) teknolojisi aracılığıyla heterojen bir sistem mimarisi ile bütünleştiriyor. Böylece, yapay zeka ve derin öğrenme gibi geniş bir uygulama yelpazesinde daha hızlı bilgi işlem yapılabiliyor.

Ayrıca Exynos 8895, güçlü GPU’su ve çok formatlı codec’i (MFC) ve 4K UHD VR’da gecikmeleri en aza indiren üst düzey 3D grafik performansıyla benzersiz multimedya deneyimi sunarken ARM’ın en gelişmiş Mali -G71 GPU’su ile eşsiz bir oyun deneyimi yaşatıyor. MFC’si ile 120 fps hızında ve 4K UHD maksimum çözünürlüğünde video kaydetmeyi ve oynatmayı destekleyen Exynos 8895, VR (Sanal Gerçeklik) uygulamaları için gerçekçi bir video deneyimi sunuyor.

Exynos 8895’te birbirinden farklı işlem üniteleri bulunuyor. Bunlardan biri iris veya parmak izi tanıma özelliğini kullanan mobil ödemeler için geliştirilmiş güvenlik çözümleri sunarken diğerinde bulunan Görüntü İşleme Ünitesi (VPU), nesneleri ve hareketleri algılayabiliyor. Bu da geliştirilmiş video izlemesinde, panoramik görüntü işlemede ve makine görme teknolojisinde iyileştirmeler sağlıyor.

@HandeArpaligil