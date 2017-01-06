Samsung’dan Chromebook Atağı

Samsung’dan CES 2017 fuarında görücüye çıkan Chromebook’lar

Herkesin merakla beklediği ve en sonunda CES 2017 fuarında ortaya çıkan ve şimdiden olumlu yorumlar alan iki Chromebook modeli Samsung’dan geldi.

Samsung Chromebook Plus ve Chromebook Pro modelleri Google ile Samsung’un işbirliği sonucu ortaya çıktı. Her iki tablet de metal gövdesi ve 12.3″ ekran boyutuna sahip. Chromebook’lar 2400×1600 çözünürlük ve 4 GB LPDDR3 RAM ve 32 GB depolama ile geliyor.

Tüm bu özelliklere rağmen sadece 1.08 kilo ağırlığında ve bu sayede de çok rahat çantanızda taşınabiliyor. AirDroid Premium ve ArtCanvas gibi ilginç uygulamalar default olarak direk yüklenmiş olarak kutudan çıkıyor ve bu uygulamalar için mecburi olan kalemi de yenilenmiş. USB-C portu üzerinden hızlı şarj edilebilen Chromebook Plus ve Pro, şimdiden ön siparişe açık ve ilerleyen günlerde satılmaya da başlayacak.

@HandeArpaligil