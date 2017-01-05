Samsung’un İlgi Çekici QLED Televizyonları

QLED Televizyonları ile gövde gösterisi yapan Samsung

Bugün başlayan CES 2017 fuarında QLED televizyonları ile dikkat çeken Samsung bu modelleriyle rakipleriyle resmen gövde gösterisi yaptığını söyleyebiliriz.

Yeni QLED serisini CES fuarında tanıtan Samsung, Q9,Q8 ve Q7 modellerini sergiledi. Samsung yeni serilerinde özellikle renk performansı konusuna yoğunlaşmış ve bu modellerde geliştirilmiş renk performansı sunduğunu herkese gösteriyor. %100 renk hacmi üretebilen yeni QLED TV’ler parlaklık seviyesinden bağımsız tüm renkleri izleyicisine aktarabilecek. Bu serilerde olan bir yenilik de kablo karmaşasını bitiren Görünmez Bağlantı kablosu! QLED TV’ye bağlanacak diğer cihazlar bu tek kabloyu kullanacak. Ayrıca akıllı telefonunuzla hızlı ve pratik bağlantı yapmanızı sağlayan ”Akıllı Görünüm” uygulaması ile de dikkati çekmeyi başarıyor. Samsung yetkilileri henüz fiyatlarla ilgili bir bilgi paylaşmazken ne zaman raflara geleceği de henüz net değil.

@HandeArpaligil