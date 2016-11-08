Samsung’un Yeni Asistanı Bixby ile Tanışın

Samsung’un yeni asistanı Bixby ile ilgili detaylar

Bixby ile ilgili müjdeyi size geçen hafta vermiştik. Samsung’un yeni asistanı Bixby ile ilgili Samsung’un açıklamalarını sizinle paylaşmak istiyoruz.

Samsung Bixby ile ilgili söylentiler basına sızınca Samsung en doğrusunu yapıp direk birinci ağızdan bu konuyla ilgili gerekli açıklamayı yaptı. Samsung Başkan Yardımcısı Rhee In-Jong yapay zeka ile ilgili çalışmalar yaptıklarından bahsederken akıllı telefon kullanıcıların gün içinde bir çok farklı uygulamadan işlem yaptıklarını gözlemlediklerini ve geliştirdikleri yapay zeka çözümüyle ayrı ayrı uygulamalara ihtiyaç duyulmayacağını söyledi. Böylece Bixby üçüncü parti uygulamaları kolaylıkla kullanabilecek ve akıllı telefon kullanıcısıyla uygulamalar arasında bir köprü görevi görecek. Yani akıllı telefon sahibi tüm ihtiyaçlarını Bixby’e iletecek ve Bixby de uygulamaları yönlendirecek. Bixby planladığı gibi yapay zekası ile akıllı telefon pazarında bir çığır açabilecek mi dersiniz?

@HandeArpaligil