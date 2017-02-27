Sanal Gerçekliği Genişleten Samsung Gear VR

Samsung, kontrol cihazıyla gelen Gear VR ile sanal gerçekliği daha kolay ve eğlenceli hale getiriyor

Samsung’un MWC 2017’de tanıttığı kontrol cihazına sahip Gear VR sanal gerçekliği genişleterek VR içeriğiyle daha çok etkileşime geçmelerini sağlıyor.

Gear VR ile gelen kontrol cihazı, ergonomik ve yuvarlak hatlı tasarımıyla tek elle optimum kullanım ve rahatlık sağlarken, en aza indirilmiş kafa hareketiyle daha iyi etkileşim yaratarak konforlu bir deneyim sunuyor. Bunlara ek olarak, kontrol cihazı kullanıcılara şunları sağlıyor:

Daha iyi bir VR deneyimi için farklı hareket girdileri – Touchpad, VR uygulamalarında daha hızlı seçme ve etkileşim imkânı sunuyor ve işaret etme, sürükleyip ve bırakma, eğme ve ateş etme gibi çeşitli hareket biçimlerini mümkün kılarken tetik sayesinde gelişmiş oyun deneyimleri mümkün hale geliyor.

Touchpad, VR uygulamalarında daha hızlı seçme ve etkileşim imkânı sunuyor ve işaret etme, sürükleyip ve bırakma, eğme ve ateş etme gibi çeşitli hareket biçimlerini mümkün kılarken tetik sayesinde gelişmiş oyun deneyimleri mümkün hale geliyor. Uzun süreli kullanım için en aza indirilmiş hareket – Kontrol cihazının üzerinde yer alan Ana Ekran, Ses ve Geri tuşları kullanıcıların ihtiyaç duyabilecekleri her şeye kolayca ulaşmalarını sağlayarak sürükleyici içeriğe odaklanabilmelerini sağlıyor.

Kontrol cihazının üzerinde yer alan Ana Ekran, Ses ve Geri tuşları kullanıcıların ihtiyaç duyabilecekleri her şeye kolayca ulaşmalarını sağlayarak sürükleyici içeriğe odaklanabilmelerini sağlıyor. Konforlu oyun deneyimi için güvenli tutuş – Kontrol cihazının bilek kayışı en haraketli anlarda bile konforlu kullanım için güvenli bir tutuş sağlıyor.

Kontrol cihazına sahip Gear VR; kapsamlı bir izleme deneyimi için 101 derece FOV’a (Görüş Alanı) sahip 42mm’lik lensler ve hareketli görüntüye bağlı baş ağrısını en aza indirmek için geliştirilmiş bozulma düzeltme teknolojisi ile geliyor. Kontrol cihazına sahip Gear VR, dahili dönüştürücüsüyle hem mikro USB hem de USB Type-C destekliyor. Gear VR ayrıca, kumandayı kullanılmadığı zamanlarda taşımak için başlık üzerinde bir kayışa sahip.

Samsung Gear VR’nin en son sürümü Galaxy S7, S7 edge, Note5, S6 edge+, S6 and S6 edge ile uyumlu olma özelliği taşıyor.

@HandeArpaligil