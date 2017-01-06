Sandisk CES 2017 Fuarında Bir İlk Daha

Sandisk CES 2017 fuarında çok iddialı

Western Digital Corporation’ın çatısı altında yer alan Sandisk CES 2017 fuarında ilklere imza atıp rakiplerine gövde gösterisi yapmaya devam ediyor.

Sandisk, SD Birliği SD 5.1 Şartnamesinin zorunlu kıldığı en son gereksinimler olan Uygulama Performansı Sınıf 1 (A1) şartlarını karşılayan dünyanın ilk microSDTM kartını tanıttı. A1 performans standardını destekleyen 256GB SanDisk Ultra® microSDXCTM UHS-I kart Premium Edition akıllı telefonlarda daha iyi deneyimler yaşatacak kapasite, hız ve gelişmiş özellikler sunuyor. 256GB SanDisk Ultra microSD kart, kullanıcıların hayatlarının her anını, içeriklerini silme derdi olmaksızın, kaydetmeleri için gerekli kapasite ve performansı sağlıyor. 24 saate varan Full HD video3 depolayabilen kart 95MB/s’ye** varan üst seviye transfer hızına çıkabiliyor. A1 performansı sayesinde kart, uygulamaları çarpıcı bir hızda açıyor ve çalıştırıyor. Android Marshmallow 6 işletim sisteminin gelmesi ile kullanıcılar, microSD kartı öncelikli veya uyarlanabilir depolama olarak kullanarak akıllı telefonlarının depolama kapasitelerini arttırabiliyor. Bu da uygulamaların doğrudan A1 microSD kart üzerinden yüklenmesi ve açılması anlamına geliyor.

A1 şartları, yeni kartın saniyede 1.500 rastgele girdi-çıktı erişim okuma (IOPS) ve 500 IOPS yazma yapabilmesini mümkün hale getiriyor. Böylece ses, grafik, kayıtlı profiller ve uygulama içi izinler gibi görevlerin yerine getirilmesi ve uygulamaların açılması daha hızlı gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra A1 şartlarını karşılayan yeni SanDisk Ultra microSD kart, kullanıcılara kartı kullanarak daha hızlı ve daha güçlü uygulama deneyimi yaşatacak şekilde tasarlandı.

@HandeArpaligil