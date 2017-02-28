Sandisk’den Apple Uyumlu Depolama çözümü

SanDisk, iPhone ve iPad’ler için ekstra 256GB depolama çözümü sunuyor

Tüketiciler artık Sandisk sayesinde iPhone ve iPad’ler için ekstra 256GB depolama çözümü ile 14 binden fazla fotoğraf ve 10 saat video depolayabilecek.

Depolama teknolojileri ve çözümleri alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Western Digital Corporation, ödüllü iOS mobil flaş sürücü ailesinin kapasitesini, 256GB SanDisk® iXpandTM Flash Drive ve 256GB SanDisk ConnectTM Wireless Stick ile genişletti. Yeni süper kapasiteli SanDisk sürücüler, günümüzdeki iPhone ve iPad’ler için en üst kapasiteyi sunarak tüketicilerin çok daha fazla video, fotoğraf ve müziği iPhone ve iPad’lerine kaydetmesine imkan veriyor.

SanDisk iXpand Flash Drive mobil depolama cihazı olup, artık sunduğu ek 256GB kapasite ile insanların iPhone ve iPad’lerinde hızla ve kolaylıkla yer açmalarına yardımcı oluyor. Esnek Lightning ve USB 3.0 bağlantıları sayesinde kullanıcılar, fotoğraf ve videolarını iPhone, iPad, Mac, PC arasında hızla ve kolaylıkla taşıyabiliyor. Bu üründe kullanılan ödüllü iXpand Drive uygulaması iPhone ve iPad’ler için yeni özellikler ve gelişmiş kullanıcı deneyimleri getiriyor. SanDisk iXpand Flash Drive, kullanıcıların galerilerini, Facebook ve Instagram gibi sosyal ağlardaki içeriklerini otomatik olarak yedeklemesini mümkün kılarken iXpand Drive uygulaması aracılığı ile videolar doğrudan sürücü üzerinden izlenebiliyor3. Sürücüde ayrıca kullanıcıların hassas dosyalarını güvenli bir şekilde cihazlar arasında paylaşmalarını sağlayan şifreleme yazılımı da bulunuyor.

Güncellemenin bir parçası olarak, kullanıcılar artık SanDisk iXpand Flash Drive’daki içeriklerini ChromecastTM cihazı aracılığıyla televizyonlarına veya uygulama üzerinden Amazon Fire’aTM doğrudan aktarabiliyor. Uygulama App Store üzerinden iPhone ve iPad’ler için şu an indirilebiliyor. SanDisk iXpand Flash Drive, iPhone veya iPad’e takıldığında uygulama otomatik olarak açılarak kullanıcıların içeriklerine erişmelerine ve kolayca dosyalarını yönetmelerine imkan veriyor.

Artık 256GB’ye varan kapasitesi ile SanDisk Connect Wireless Stick iPhone ve iPad kullanıcılarına parmaklarının ucu ile devasa miktarda içeriği depolamalarına ve paylaşmalarına imkan veriyor.6 iPhone ve iPad’ler için indirilebilen SanDisk Connect uygulaması7 şifre korumalı kablosuz bağlantı sayesinde iPhone, iPad, iPod, Mac ve PC cihazları arasında içeriklerin kolay bir şekilde yönetilebilmesini sağlıyor. SanDisk Connect Wireless Stick, SanDisk Connect uygulaması ile müzik, video ve HD filmleri aynı anda üç cihaza kadar yayınlayabiliyor. Bu nedenle bu cihaz, içeriklerini birden çok cihaz ve bilgisayarda paylaşmak ve yayınlamak isteyenler için popüler bir tercih olarak öne çıkıyor.

@HandeArpaligil