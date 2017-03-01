SanDisk Mobil Uygulamaları Hızlandıracak

SanDisk’in mobil uygulamaları hızlandıran genişletilmiş SanDisk A1 microSD ürünler ailesi

Western Digital Corporation, tüketicilerin SanDisk ürünleri ile yeni A1 şartlarının tüm avantajlarından faydalanabilmesi için endüstrinin önde gelen akıllı telefon teknolojisi üreticileri ile işbirliği yaptığını duyurdu. A1 uyumlu akıllı telefonlarla bir araya gelen SanDisk A1 performans sınıfı microSDTM kartlar, mobil uygulamaları yüklenme ve açarken yeni bir boyut getiriyor.

Şirket yaptığı son araştırmaya göre1, birçok tüketici uygulamalarının daha hızlı açılmasını istiyor. Ankete katılanların yüzde 50’den fazlası yavaş yüklenen ve açılan uygulamaların bir problem olduğunu belirtiyor. Kullanıcılara iyileştirilmiş deneyim sunmak amacıyla SanDisk, A1 uyumlu microSD kartlarını yüksek performanslı 256GB2 SanDisk Extreme® microSDXCTM bellek kartı ile genişletti.

A1 şartları, SanDisk microSD kartların saniye başına rastgele veri giriş-çıkış okumasını (IOPS) 1,500’e, yazma IOPS’u ise 500’e yükselterek uygulamaların daha hızlı açılmasını ve ses, grafik, kayıtlı profil ve uygulama içi izinler gibi görevlerin daha çabuk yapılmasını sağlıyor. Android Marshmallow 6 ve Nougat 7 işletim sistemleri ile kullanıcılar artık microSD kartlarını tercihli ve uyarlanabilir depolama seçerek akıllı telefonlarının kapasitesini arttırabiliyor. Bu da uygulamaların doğrudan A1 microSD kartlar üzerinden yüklenmesi ve açılması anlamına geliyor.

Western Digital, A1 standartları ile kullanıcılara daha iyi uygulama deneyimi sunmak için endüstrideki mobil teknoloji liderleri ile yakın şekilde çalışıyor. Yeni standartları ve SanDisk’in A1 microSD kart portföyü gibi ürünleri desteklemekten heyecan duyuyoruz. Bu, endüstrinin tüketiciler için gelişmiş çözümler yaratmasına yön verecek.

A1 standardı ayrıca HTC, Huawei, Lava, Lenovo, MediaTek, Meizu, Micromax, Oppo, Vivo ve ZTE gibi ekosistemin diğer önemli oyuncuları tarafından da destekleniyor.



Yeni A1 uyumlu 256GB SanDisk Extreme microSD kart, Android™ tabanlı akıllı telefonlar için hızlı transfer ve gelişmiş uygulama performansı sunuyor. 4K UHD ve Full HD video3 için ideal olan SanDisk Extreme microSD kart, tüketicilerin mükemmel videoları bir şeyleri silmekten endişe duymadan çekmeleri için gerekli kapasite ve performansı sunuyor, büyük dosyaları 100 MB/s’ye* kadar hızda transfer etmeyi mümkün hale getiriyor. A1 uyumlu 256GB SanDisk Extreme microSD kart dünya genelinde Mart ayının sonunda satışa sunulacak. Tavsiye edilen satış fiyatı ise 199,99 dolar.

@HandeArpaligil