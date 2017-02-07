Satranç şampiyonası Kaspersky’den Sorulur

Dünya satranç şampiyonası iki yıllığına Kaspersky Lab’a emanet

Kaspersky Lab iki yıl boyunca Dünya satranç şampiyonası maçlarına sponsor olarak bu önemli mücadelenin destekçisi olduğunu duyurdu.

İşbirliğinin kapsamı, FIDE merkez binası, birçok ulusal satranç federasyonu, Dünya Satranç Şampiyonası’nda yarışan satranç oyuncuları ve turnuvanın altyapısı için karmaşık siber güvenlik korumasının yanı sıra, oyuncular için siber güvenlik eğitimini de içerecek. Kaspersky Lab markası 2017-18 Dünya Satranç Şampiyonası maçları sırasında tüm oyuncuların çizelgelerinde görülecek.

FIDE Başkan Yardımcısı Georgious Makropoulos işbirliğine ilişkin olarak, “Dünyanın en iyi oyuncularının, dünyanın önde gelen siber güvenlik şirketlerinden biriyle olan bu ortaklıktan yararlanma şansına sahip olmalarından dolayı mutluluk duyuyorum. Satranç sporunu destekleyen bir küresel markanın daha olması son derece memnuniyet verici” dedi.

Kaspersky Lab Kurucu ve CEO’su Eugene Kaspersky, “Dünya Satranç Şampiyonası’nın ortağı olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Temeli stratejiye dayalı olan satranç, içinde çok sayıda heyecan ve stres içerir. En önemli satranç turnuvalarının hepsi insanın beyin gücüyle ilgilidir ve beyin gücü de günümüzde bilgisayar teknolojileri tarafından desteklenmektedir. En üst seviyedeki bazı oyunlar, tam anlamıyla en iyi insan başarıları arasında, gerçek birer başyapıt olarak yerlerini alıyorlar. Biz de, bunun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

World Chess CEO’su İlya Merenzon da şunları söyledi: “Günümüzde satranç, dünyada yüz milyonlarca insanın oynadığı, bilişim teknolojileriyle ilgili, yaşayan ve nefes alan bir spor. Bu durum, popülerlik kazanmaya devam ettiğinden Kaspersky Lab’ı da oyunun doğal bir ortağı yapıyor.”

@HandeArpaligil