Seksen Yıllık Deneyim Bu Makinede

Fujifilm GFX 50S seksen yıllık deneyimin sonucu

Fujifilm GFX 50S fotoğraf makinesi seksen yıllık deneyimin eseri olmasının hakkını verecek özelliklere sahip mi sorusunun cevabını merak ediyoruz.

Fujifilm, 51.4 MP ve 43.8ｘ32.9 mm orta format sensör (Full Frame sensörden yaklaşık 2 kat daha büyük) kullanan, aynasız dijital fotoğraf makinesi GFX 50S’i Şubat ayında piyasaya sürüyor. Premium tasarım ve X serisinin mükemmel işlerliğinin buluştuğu makine, Fujifilm’in 80 yıllık fotoğraf tasarım teknolojilerinde bugüne kadar ürettiği en yüksek fotoğraf kalitesini sunuyor. CMOS sensör donanımı ile fullframe sensörlerden yaklaşık 2 kat daha büyük bir sensör alanına sahip GFX 50S, X Processor Pro fotoğraf işlem motoru ve magnezyum alaşımdan oluşan kompakt ve hafif gövdesiyle de dikkat çekiyor. GFX 50S’in; 3.69M-nokta organik EL elektronik vizör ve 2.36M-nokta dokunmatik LCD arka ekranı ile yeni geliştirilen ve mükemmel dayanıklılık sunan geniş çaplı G Mountlens bağlantısı yeni fotoğraf makinesine değer katan diğer özellikler arasında.

GFX 50S, kendisine özel değiştirilebilir objektiflerle birlikte geliyor. “FujinonGF63mmF2.8 R WR”, “Fujinon GF32-64mmF4 R LM WR” ve “FujinonGF120mmF4 R LM OIS WR Macro” objektifler, GFX 50S için özel olarak üretildi. Sadece bu özellikleriyle bile fotoğraf tutkunlarını heyecanlandırma iddiasında olan GFX 50S, fotoğraf üretim teknolojilerinde yaklaşık 80 yıllık bir deneyimi olan Fujifilm teknolojilerinin “en mükemmel ürünü” olarak ifade ediliyor. GFX 50S, mevcut fotoğraf makinelerinin fotoğraf kalitesinden memnun olmayan veya daha yüksek kalitede fotoğraflar arzu eden fotoğrafçıların taleplerini karşılamayı hedefliyor.

Fujifilm aynı zamanda, dünyanın her tarafından fotoğrafçıların uzun yıllar boyunca çalıştığı ve güvendiği Fujinon lenslerin tasarım felsefesini içeren “FujinonGF63mmF2.8 R WR”, “Fujinon GF32-64mmF4 R LM WR” ve “FujinonGF120mmF4 R LM OIS WR Macro” değiştirilebilir lensleri de üretti.

@HandeArpaligil