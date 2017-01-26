Selfie çekmeyen Kalmadı

-
2.000 kez görüntülendi
Paylaş
The Sony Mobile Xperia XZ’s superior 13MP front facing camera with high resolution allows for incredibly detailed pictures, ‘The Future of Selfies’ report predicts selfies on superior quality smartphones in the near-future will be able to detect facial body language to identify whether a date finds your attractive

Selfie çekmeyen var mı?

Bakmayın başlığımızın selfie çekmeyen kalmasın olduğuna Sony Mobile tarafından hazırlanan raporda bu konu ciddi ciddi masaya yatırılıyor.

Sony'den Büyük ödüllü Yarışma

The Sony Mobile Xperia XZ’s superior 13MP front facing camera allows for incredibly detailed pictures, ‘The Future of Selfies’ report predicts selfies on superior quality smartphones in the near-future will be used as biometric identifiers for banking security

Sony Mobile tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, selfie geçici bir hevesten teknolojik bir fenomene dönüşürken, akıllı telefon kameraları da çok sayıda sektörde dönüşümü tetikleyebilir. Futurizon ile birlikte yayımlanan ve Birleşik Krallık, Almanya, Fransa ve İspanya’daki 6.500 Avrupalı tüketicinin katılımıyla gerçekleştirilen bir ankete dayanan rapor ve rapora eşlik eden araştırma, tüketicilerin cep telefonu kamerası fotoğrafçılığında ‘çok sayıda potansiyel uygulamaya’ açık olduğunu ortaya koydu.

Gelecek Bilimci Dr. Ian Pearson ile birlikte çalışan Sony Mobile, gelecekte teknolojik bir fonksiyon olarak akıllı telefon fotoğrafçılığı ve selfie’leri dahil etmesi muhtemel sektörleri inceledi. Eğlence parklarından adrenalin bağımlılarının en son maceralarındaki deneyimlerini çekmesine imkan veren ‘selfie-coasterlar’ inşa etmeye, alışveriş meraklılarının tek bir düğmeye basarak çok sayıda kıyafeti denemesine imkan veren bir ‘sanal kişisel asistan’ olarak kullanmasına kadar geniş bir yelpazeye yayılmış çok sayıda potansiyel uygulama bulunuyor. Bu uygulamalar tespit edildikten sonra, 6.500 tüketici, bir sosyal trend olarak selfie’lerin evrimine dair düşüncelerini ve akıllı telefon fotoğraflarının daha fonksiyonel kullanımlarına olan iştahlarını ifade ettiler.

The Sony Mobile Xperia XZ’s superior 13MP front facing camera with high resolution allows for incredibly detailed pictures, ‘The Future of Selfies’ report predicts selfies on superior quality smartphones in the near-future will be used for initial medical diagnosis

Gelecek Bilimci ve Selfie’lerin Geleceği raporunun yaratıcısı Dr Ian Pearson ise konu ile ilgili olarak şöyle söyledi: “Bu raporda, Sony Mobile ekibi ile birlikte selfie’lerin ve akıllı telefon fotoğrafçılığının geçirdiği evrimin haritasını çıkarmak harika bir deneyimdi. Ancak, daha da cesaret verici olanı, selfie’ler ve görüntülü çağrıların gelecekteki farklı kullanımlarına açık olduklarını gösteren tüketicilerin tepkisiydi.”

@HandeArpaligil