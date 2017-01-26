Selfie çekmeyen Kalmadı

Selfie çekmeyen var mı?

Bakmayın başlığımızın selfie çekmeyen kalmasın olduğuna Sony Mobile tarafından hazırlanan raporda bu konu ciddi ciddi masaya yatırılıyor.

Sony Mobile tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, selfie geçici bir hevesten teknolojik bir fenomene dönüşürken, akıllı telefon kameraları da çok sayıda sektörde dönüşümü tetikleyebilir. Futurizon ile birlikte yayımlanan ve Birleşik Krallık, Almanya, Fransa ve İspanya’daki 6.500 Avrupalı tüketicinin katılımıyla gerçekleştirilen bir ankete dayanan rapor ve rapora eşlik eden araştırma, tüketicilerin cep telefonu kamerası fotoğrafçılığınd a ‘çok sayıda potansiyel uygulamaya’ açık olduğunu ortaya koydu.

Gelecek Bilimci Dr. Ian Pearson ile birlikte çalışan Sony Mobile, gelecekte teknolojik bir fonksiyon olarak akıllı telefon fotoğrafçılığı ve selfie’leri dahil etmesi muhtemel sektörleri inceledi. Eğlence parklarından adrenalin bağımlılarının en son maceralarındaki deneyimlerini çekmesine imkan veren ‘selfie-coasterl ar’ inşa etmeye, alışveriş meraklılarının tek bir düğmeye basarak çok sayıda kıyafeti denemesine imkan veren bir ‘sanal kişisel asistan’ olarak kullanmasına kadar geniş bir yelpazeye yayılmış çok sayıda potansiyel uygulama bulunuyor. Bu uygulamalar tespit edildikten sonra, 6.500 tüketici, bir sosyal trend olarak selfie’lerin evrimine dair düşüncelerini ve akıllı telefon fotoğraflarının daha fonksiyonel kullanımlarına olan iştahlarını ifade ettiler.

Gelecek Bilimci ve Selfie’lerin Geleceği raporunun yaratıcısı Dr Ian Pearson ise konu ile ilgili olarak şöyle söyledi: “Bu raporda, Sony Mobile ekibi ile birlikte selfie’lerin ve akıllı telefon fotoğrafçılığını n geçirdiği evrimin haritasını çıkarmak harika bir deneyimdi. Ancak, daha da cesaret verici olanı, selfie’ler ve görüntülü çağrıların gelecekteki farklı kullanımlarına açık olduklarını gösteren tüketicilerin tepkisiydi.”

@HandeArpaligil