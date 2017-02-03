Selfie’lerden Oluşan Sergi

Huawei ve Saatchi galeriden sergi

Londra’nın ünlü galerilerden Saatchi Galeri ve Huawei, 31 Mart-30 Mayıs 2017 tarihleri arasında açılan sergi tamamen selfie’lerden oluşuyor.

31 Mart 2017’de Saatchi Galeri’de açılacak olan sergi, eskilerden günümüze uzanan, selfie tarihini keşfeden, dünyanın ilk selfie sergisi olacak. Sergide, dünyada yarattığı çılgınlık nedeniyle alay konusu edilen selfie’nin yaratıcı potansiyeli gündeme getirilecek. Bunun yanı sıra Young British Photographers grubu bünyesinde yer alan 10 fotoğrafçının, Huawei’nin Leica ile birlikte ürettiği en yeni çift kameralı akıllı telefonları ile çekecekleri eserlere yer verilecek.

‘Selfie’den Kendini İfadeye’’ sergisinde içeriği kullanıcılar tarafından oluşturulan birçok fotoğraf sergilenecek. Ayrıca aralarında Kutluğ Ataman, Christopher Baker, Juno Calypso, Tracey Emin, Van Gogh, Mohau Modisakeng, Rembrandt, Cindy Sherman, Gavin Turk ve Velazque’ın da bulunduğu birçok farklı sanatçının önemli yapıtları vitrine çıkarken önde gelen birçok sanatçının da, dijital çağın ikonaları haline gelen selfie’leri sergide yerini alacak.

Huawei Tüketici İş Grubu CMO’su Glory Zhang, Saatchi işbirliği ile ilgili olarak; “Huawei’nin Saatchi Galeri ile olan ortaklığı, fotoğraf yoluyla gerçekleşen yaratıcılığa desteğinin bir göstergesidir. Akıllı telefon fotoğrafçılığında 10 yılı geriden bıraktıktan sonra bir dönüm noktasına geldik. Selfie aracılığıyla ilgi alanlarımızı belgelemekten, kişisel özelliklerimizi yaratıcılığımız aracılığı ile yansıtmaya doğru bir dönüşüm halindeyiz. Akıllı telefonlar sanatsal dışavurumların bir aracı oldu. Selfie kuşağı, kendini ifade etme kuşağına doğru evriliyor ve her birimiz iç dünyamızın yaratıcılığını, hepimizin ulaşabileceği tek sanatsal cihazla keşfediyor ve paylaşıyoruz: Bu, akıllı telefondur’’ dedi.

‘’Selfie’den Kendini İfadeye’’ sergisinde, selfie eserlerinin yer almasının yanı sıra, fotoğrafçılar ve meraklıları uluslararası alanda en yaratıcı selfielerini göstermek ve çalışmalarını Saatchi Galeri’sinde sergileme şansı bulacaklar.

#SaatchiSelfie yarışmasının ön elemelerini geçen 10 aday, eserlerinin sergide yeralmasının yanı sıra Huawei’nin en yeni akıllı telefonuna sahip olacak. Londra’da açıklanacak olan 1. ise içeriği ileriki bir tarihte açıklanacak paha biçilmez bir fotoğrafçılık deneyimi elde edecek.

@HandeArpaligil